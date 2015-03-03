رعایت حقوق شهروندی اولویت نخست پلیس است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان، سردار حسین رحیمی در با نشست با دادستان های عمومی و انقلاب زاهدان و سایر شهرستان های سیستان و بلوچستان اظهار داشت: همراهی و همدلی با دستگاه قضايی همواره مورد تاکيد بوده است به طوری که اگر خللی در هماهنگی بين دستگاه قضا و انتظامی به وجود آيد دود آن به چشم مردم استان و امنيت خواهد رفت.

وي افزود:دستگاه های مختلفی در ايجاد امنيت نقش دارند و آيين حکومت داری، داراي حلقه هايی است که بايد به هم وصل شوند و با هم افزايی و همراهي يکديگر موجب برقراري امنيت شوند.

سردار رحيمي خاطرنشان کرد: پليس به عنوان بازوي مسلح نظام و چشم ناظر، براي اجرای درست قوانين و مقررات است و مقابله با متخلفان و قانون گريزان بايد مقتدر و قدرتمند باشد و اين قدرت و اقتدار در گروی حمايت های همه دستگاه های دولتی و به خصوص دستگاه قضايی است.

اين مقام ارشد انتظامی استان عنوان داشت: نيروي انتظامی در اين استان بنا و برنامه خود را بر عمليات های آفندی گذاشته است و با اشراف اطلاعاتی در حوزه جرائم جنائی، امنيتی، اقتصادی و تمام حوزه ها و انجام پيش بينی هاي لازم تلاش می کند که جرمی اتفاق نيافتد.

سردار رحيمي با تاکيد به جايگاه بالای آموزش در سازمان پليس تاکيد کرد: از بالا ترين رده تا پايين ترين رده به دنبال آموزش هستيم و در بازديد ها و بازرسی ها نيز تاکيد شده است که هميشه آموزش در کنار بازخواست ها مد نظر قرار گيرد.

وي رعايت حقوق شهروندی را از نکات ويژه و مورد توجه پليس عنوان کرد و افزود: رعايت حقوق شهروندی در صدر امور است و همواره تلاش بر اين بوده است که در تمام ابعاد مختلف از نحوه برخورد با متهمان گرفته تا خدمت رسانی و تکريم مردم، حقوق شهروندی رعايت گردد.

سردار رحيمی با اشاره به تاکيد مقام معظم رهبری بر بحث وحدت در اين استان عنوان داشت: دشمن براي ايجاد تفرقه در بين مردم اين استان سرمايه گذاری زيادی کرده و اين وظيفه پليس را به مراتب سنگين تر مي کند، لذا همواره تاکيد بر اين بوده است که در نزد نيروی انتطامي اين استان يک پيرمرد و پيرزن روستايی با هر مذهب و عقيده ای همان قدر اعتبار و جايگاه را دارد که يک فرد معروف، مشهور و متمکن داراست.

فرمانده انتظامی سيستان وبلوچستان در پايان بار ديگر ضمن تقدير از همکاری، وفاق و همدلی دستگاه قضايی با پليس اظهار اميدواری کرد با همدلی و همکاری ايجاد شده بتوان گام موثري در راه ايجاد امنيت و آرامش براي مردم غيور و ولايت مدار اين استان برداشت.