به گزارش خبرنگار مهر، امین باقری عصر امروز در نشست مسئولان کشاورزی این شهرستان گفت: با توجه به اینکه شهرستان ریگان یکی از شهرستانهایی است که با اب وهوای متفاوت کشاورزان خسارتهایی وارد میشود که کشاورزان نسبت به بیمه محصولات خود اقدام نمایند .

باقری یادآور شد: بیمه محصولات کشاورزی استان باید در رابطه با شهرستان ریگان سند توسعه ای در این زمینه تدوین نماید وطرح پایلوت ان در استان در ریگان اجرایی شود .

وی به عارضه خشکیدگی خوشه های خرمای نخیلات ریگان اشاره نمود وافزود: صندوق بیمه محصولات در این زمینه راهکارهایی برای کشاورزان ارائه نماید .

مدیر جهاد کشاورزی ریگان به گلدهی زود هنگام نخیلات شهرستان در اثر افزایش دما اشاره نمود وافزود: طی چند روز گذشته سرمای هوا باعث خسارت ۳۰تا ۴۰درصدی گلدهی نخلستانهای این شهرستان گردید .

موسی جلالی یاد اور شد سالانه بیش از ۳۵هزار تن خرما از نخلستانهای این شهرستان برداشت می شود .

​وی بیان داشت سال گذشته ۳۳میلیارد ریال غرامت محصول خرمای شهرستان ریگان توسط صندوق بیمه محصولات پرداخت شد.