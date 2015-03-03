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۱۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۷:۲۹

هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا؛

اسامی بازیکنان نفت و العین اعلام شد/ نیمکت نشینی عجیب عبدالرحمان

اسامی بازیکنان نفت و العین اعلام شد/ نیمکت نشینی عجیب عبدالرحمان

اسامی بازیکنان تیم‌های نفت ایران و العین امارات درحالی اعلام شد که عمر عبدالرحمن بازیکن مطرح تیم ملی امارات روی نیمکت تیم مهمان نشسته‌ است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بیرانوند، مهدی شیری، امین حاج‌محمدی، علیرضا عزتی، لئوناردو پادوانی، کمال‌الدین کامیابی‌نیا، وحید حمدی‌نژاد، ایمان مبعلی، وحید امیری، غلامرضا رضایی و ارسلان مطهری نفرات تیم نفت در این بازی را تشکیل می‌دهند.

خالد عیسی، اسماعیل احمد، محمد عبدالرحمان، ابراهیم دیاکیته، مهند سالم، هلال سعید، محمد احمد غریب، احمد برمن، لی میونگ جو، سعید موسابه و آساموآ جیان در ترکیب اصلی تیم العین قرار دارند اما عمر عبدالرحمان ستاره جدید فوتبال امارات روی نیمکت این تیم نشسته است.

بازی تیم‌های فوتبال نفت ایران و العین امارات در هفته دوم از رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا از ساعت 18 امروز در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود.

کد مطلب 2510979

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