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۱۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۸:۲۴

حجت الاسلام حسینی کوهستانی:

دستگاه های دولتی در برنامه های قرآنی نقش حمایتی داشته باشند

دستگاه های دولتی در برنامه های قرآنی نقش حمایتی داشته باشند

یزدـ مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد از دستگاه های دولتی خواست در برنامه های قرآنی نقش حمایتی بر عهده داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدشریف حسینی کوهستانی، ظهر امروز در نشستی با مسئولان اتحادیه موسسات قرآنی استان یزد اظهار داشت: نیاز به فعالیت های قرآنی و تبیین آموزه های قرآنی برای زندگی مردم از ضروریات است.

وی تاکید کرد: اعتقاد ما این است که با تشکیل اتحادیه موسسات قرآنی در استان یزد، باید برنامه ها و فعالیت های قرآنی به این اتحادیه واگذار شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد با بیان اینکه ما تنها به دنبال تشکیل اتحادیه نبوده ایم، افزود: هدف ما تشکیل اتحادیه ای توانمند بوده که بتواند در برنامه های مختلف موثر باشد.

حسینی کوهستانی بر لزوم استفاده از ظرفیت های مردمی در فعالیت های مختلف تاکید کرد و گفت: همه فعالیت ها به ویژه فعالیت های قرآنی هر چه مردمی تر باشد و از ظرفیت های مردمی بیشتر استفاده شود، به طور قطع استقبال مردم بیشتر خواهد بود تا اینکه یک تشکیلات دولتی در اجرای آن نقش داشته باشد.

وی تصریح کرد: دستگاه های دولتی باید در برنامه ها نقش حمایتی داشته باشند اما اجرا باید توسط مردم و موسسات صورت گیرد.

حسینی کوهستانی عنوان کرد: واگذاری برنامه ها به مردم و موسسات از برنامه های دولت و منطبق با قانون است و باید به آن توجه ویژه ای صورت گیرد.

وی با بیان اینکه نیاز به فعالیت های قرآنی و تبیین آموزه های قرآنی برای زندگی مردم از ضروریات است، افزود: هر چه به قرآن نزدیکتر باشیم به خداوند نزدیکتریم و این نزدیکی به قرآن و خداوند اتحاد را در جامعه افزایش می دهد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد با اشاره به میزبانی استان از پنجمین همایش مسئولان اتحادیه های قرآنی کشور گفت: باید از ظرفیت های موجود در استان برای برگزاری هر چه بهتر این همایش ها استفاده شود.

کد مطلب 2511015

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