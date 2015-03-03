تبعیت از سیره فاطمی و علوی لازمه فعالیت افسران جوان جنگ نرم

به گزارش خبرنگار مهر؛ حجت الاسلام مهدی قدرتی بعداز امروز سه شنبه در همایش "جنگی که بود، جنگی که هست" در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد با اشاره به آغاز ایام فاطمیه اظهار داشت: آغاز ایام فاطمیه یادآور حزن و اندوه چند صد ساله در دل شیعه است.

وی با بیان اینکه اصلی ترین پیام فاطمیه و عاشورا حفظ اسلام است عنوان کرد: دفاع از ولایت و لزوم حرکت در مسیر و خط ولایت از پیامهای ایام فاطمیه است.

حجت الاسلام قدرتی بر لزوم تلاش همگان برای حفظ ارزشهای دینی و اسلامی تاکید کرد و یادآور شد: وقوع انقلاب اسلامی ایران و هشت سال دفاع مقدس فقط در راستای حفظ فرهنگ قرآن و عترت بوده است.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد اسلامی لرستان ادامه داد: در این راستا اصلی ترین فعالیت افسران جوان در میدان مقابله با جنگ نرم دشمن تبعیت از سیره فاطمی، علوی و حسینی است.

وی به بیانات رهبر معظم انقلاب در زمینه وظایف و انتظارات از افسران فرهنگی ادامه داد: از صحبت های مقام معظم رهبری این برداشت می شود که افسر جنگ نرم و جوانان باید صحنه و توان دفاع خود را شناخته و وارد شدن در این جبهه و جنگ هم به تعبیر رهبری اهمیت خاص خود را دارد.

حجت الاسلام قدرتی همچنین بر اهمیت انجام فعالیتهای فرهنگی در دانشگاهها و در میان قشر دانشجو اشاره و تصریح کرد: دانشگاه های آزاد اسلامی لرستان به ویژه واحد خرم آباد از فعال ترین مراکز در زمینه فرهنگی و علمی هستند.