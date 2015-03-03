به گزارش خبرنگار مهر، رئیس شورای اسلامی شهر آب‌پخش عصر سه‌شنبه در این آئین اظهار داشت: آب‌پخش دارای ظرفیت‌های بسیار بالایی در زمینه ورزشی است و در گذشته و امروز قهرمانان زیادی از این شهر موفق به کسب عناوین در عرصه‌های ملی و بین‌المللی شده‌اند.

مصطفی رضائی اضافه کرد: در صورتی که حمایت مناسبی از ورزشکاران شهر آب‌پخش صورت بگیرد، این ورزشکاران می‌توانند حرف‌های زیادی در صحنه‌های مختلف برای گفتن داشته باشند.

وی خواستار همراهی و حمایت همه مسئولان آب‌پخش و شهرستان از ورزش و ورزشکاران شهر آب‌پخش شد و تصریح کرد: شورای اسلامی شهر آب‌پخش نیز از همه ظرفیت‌ها برای کمک به عرصه ورزش آب‌پخش استفاده خواهد کرد.

شهردار آب‌پخش نیز در این نشست اظهار داشت: شهرداری آب‌پخش همواره در کنار هنرمندان و ورزشکاران و فعالان فرهنگی و علمی و . . . شهر آب‌پخش بوده است و این حمایت‌ها را ادامه خواهد داد.

حسین عباسی اضافه کرد: ساخت چهار زمین چمن مصنوعی را در شهر آب‌پخش در دستور کار داریم و این مهم می‌تواند نقش بسیار مهمی در توسعه ورزشی شهر آب‌پخش داشته باشد و تلاش می‌کنیم تا مردم در هر نقطه‌ای از شهر بتوانند از زیرساخت‌های ورزشی بهره‌مند شوند.

نادر آزاده رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان دشتستان نیز به ظرفیت‌های بالای ورزش در شهر آب‌پخش اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: شهرداری و شورای شهر آب‌پخش حمایت‌های بسیار خوبی از ورزش دارند و امیدواریم شاهد تداوم این حمایت‌ها باشیم.

علی مردانلو بخشدار آب‌پخش نیز خواستار حمایت بیشتر استان از ورزش آب‌پخش شد و بیان داشت: از تلاش های آقای درگاهی در مسئولیت اداره ورزش و جوانان آب‌پخش تقدیر می‌کنیم و امیدواریم شاهد موفقیت آقای محمدحسین‌پور باشیم.

عبدالعزیز محمدحسین‌پور رئیس جدید اداره ورزش و جوانان آب‌پخش نیز در این نشست اظهار داشت: از حسن اعتماد مسئولان تقدیر و تشکر می‌کنم و امیدواریم با تکیه بر ظرفیت‌های ورزشی شهر آب‌پخش و با حمایت و همراهی همه مسئولان بتوانیم پاسخگوی جامعه ورزش و جوانان آب‌پخش باشیم.