به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی ملااحمدی ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مادامیکه اقتصاد ما دانش بنیان نشود و تا بخش خصوصی محور اقتصادی نشود نمی‌توان کارآفرینی را ایجاد کرد.

وی بیان داشت: تازمانیکه تفکر دولتی در اقتصاد حاکم باشد حوزه کار آفرینی مشکل پیدا خواهد کرد.

عضو تشکل فراگیر و تولید و تجارت اعلام کرد: راه برون رفت از این معضل تشکل های همگرا است.

وی بی توجهی به بخش خصوصی و قرار دادن تفکر های سیاسی در فضای اتاق بازرگانی امروز را از چالش های بخش اشتغال و کارآفرینی عنوان کرد و بیان داشت: در صورت ورود جدی بخش خصوصی به حوزه اقتصاد اشتغال ما پایدار خواهد بود.

آموزش و ارتقا بهره وری کارآفرینی دو محور اصلی اقتصاد

مرتضی بیشه یکی دیگر از اعضای این تشکل گفت: آموزش و ارتقا بهره وری کار آفرینی دو محور اصلی اقتصاد است.

وی بیان داشت: در حوزه بستر سازی در امر آموزش و ارتقاء بهره‌وری کارآفرینی باید کار شود زیرا که ابتر مانده است.

مرتضی بیشه یکی دیگر از اعضاء تشکل فراگیر تولید و تجارت نیز گفت: نیاز به تربیت مدیران اقتصادی موفقی داریم و در این زمینه باید فعالیت کنیم.

وی تاکید کرد: باید از نخبگان در سطح کشور استفاده نمود در غیر این‌ صورت این نخبگان به خارج از مرزها می‌روند و در کشورهای دیگر از وجود آنها استفاده می‌شود.

یکی دیگر از اعضای این تشکل گفت: اصلاح قانون مالیات به جز یک مورد که در خصوص معافیت های مالیاتی است در مجلس حداکثر آرا را آورد.

رجالی بیان داشت: در حوزه ارزش افزوده در مرکز پژوهش های مجلس پیشنهادی مطرح شد که ۱۰ سال تمام اصناف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می شوند به طوری که ۵ سال اول ۱۰درصد و ۵ سال دوم ۵۰ درصد مشمول معافیت می شوند.