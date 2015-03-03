پروین و پیشکسوتان برد پرسپولیس را تبریک گفتند

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دیدارهای هفته دوم از مرحله گروهی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا، از ساعت 16:30 دقیقه امروز سه‌شنبه تیم‌های بنیادکار ازبکستان و پرسپولیس ایران برابر هم به میدان رفتند که این بازی با برتری یک بر صفر تیم پرسپولیس به پایان رسید. محمد نوری در دقیقه 20 و از روی نقطه پنالتی تک گل تیم پرسپولیس را به ثمر رساند.

پس از این پیروزی علی پروین روی صفحه شخصی‌اش نوشت: «دومین برد پرسپولیس رو به هواداران، کادرفنی و بازیکنان پرسپولیس تبریک می‌گم. خدا قوت.»

همچنین مجتبی محرمی و علی انصاریان هم با ارسال پیغام‌هایی روی صفحه شخصی خود در اینستاگرام، این پیروزی را تبریک گفتند.