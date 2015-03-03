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۱۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۹:۱۵

هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا؛

پروین و پیشکسوتان برد پرسپولیس را تبریک گفتند

پروین و پیشکسوتان برد پرسپولیس را تبریک گفتند

سرمربی پیشین و جمعی از پیشکسوتان پرسپولیس پیروزی این تیم برابر بنیادکار ازبکستان در هفته دونم از رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا را تبریک گفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دیدارهای هفته دوم از مرحله گروهی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا، از ساعت 16:30 دقیقه امروز سه‌شنبه تیم‌های بنیادکار ازبکستان و پرسپولیس ایران برابر هم به میدان رفتند که این بازی با برتری یک بر صفر تیم پرسپولیس به پایان رسید. محمد نوری در دقیقه 20 و از روی نقطه پنالتی تک گل تیم پرسپولیس را به ثمر رساند.

پس از این پیروزی علی پروین روی صفحه شخصی‌اش نوشت: «دومین برد پرسپولیس رو به هواداران، کادرفنی و بازیکنان پرسپولیس تبریک می‌گم. خدا قوت.»

همچنین مجتبی محرمی و علی انصاریان هم با ارسال پیغام‌هایی روی صفحه شخصی خود در اینستاگرام، این پیروزی را تبریک گفتند.

کد مطلب 2511052

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