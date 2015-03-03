نتانیاهو : دموکراتها و جمهوریخواهان همگی حامی اسرائیل هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اسرائیل در کنگره آمریکا علیه توافق هسته ای احتمالی جامعه جهانی با ایران شروع شد.

شایان ذکر است گروهی از نماینده های دموکرات کنگره در اعتراض به سخنرانی وی در کنگره در جلسه حضور نیافتند، رسانه های غربی تعداد این نماینده ها را 56 نفر اعلام کرده اند.

وی در ابتدای سخنرانی خود به تمجید از نمایندگان کنگره آمریکا و حمایتهای بی وقفه و نامحدود آنها از رژیم اشغالگر صهیونیستی پرداخت و خطاب به آنها گفت شما چه دموکرات یا جمهوریخواه باشید، در هر حال حامی اسرائیل هستید.

وی از رهبران کنگره آمریکا تشکر کرد که این فرصت به او داده شده تا برای سومین بار در کنگره صحبت کند.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی همچنین از حمایتهای مستمر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از اشغالگران قدس به ویژه تامین هزینه مالی سیستم موشکی گنبد آهنین تقدیر کرد.

وی بار دیگر خطاب به نمایندگان کنگره آمریکا گفت من اطمینان دارم که شما همواره در کنار اسرائیل می مانید و از آن حمایت خواهید کرد.

نتانیاهو روابط رژیم صهیونیستی و آمریکا را همواره فراتر از سیاست دانست و گفت آمریکا و اسرائیل دارای مقصد و اهداف مشترک هستند.

وی افزود اسرائیل همواره دوستدار مردم آمریکا و تمامی روسای جمهور آمریکا بوده از ترومن گرفته تا باراک اوباما.

نتانیاهو در ادامه از تمام کارهایی که اوباما برای اسرائیل انجام داده و حمایت های وی از رژیم اسرائیل تشکر کرد.

وی همچنین با تشکر از حمایت های کنگره و کمک های نظامی کنگره از رژیم صهیونیستی مدعی شد که ایران در تلاش برای دستیابی به سلاح هسته ای است امری که موجودیت رژیم اسرائیل و ملت یهود را تهدید می کند.

نخست وزیر رژیم اسرائیل، با تکرار ادعاهای واهی خود مبنی بر حمایت ایران از تروریسم تلاش کرد بر حمایتهای گسترده رژیم اشغالگر قدس از تروریستهای تکفیری به ویژه در سوریه سرپوش بگذارد.

وی با اشاره به رزمایش نظامی هفته گذشته ایران در خلیج فارس و انهدام ماکت ناو آمریکایی گفت ایران دشمن آمریکا است.

وی در ادامه برای تحریک کشورهای منطقه علیه جمهوری اسلامی ایران از گسترش روابط ایران با کشورهای منطقه به عنوان تهدیدی برای ثبات منطقه یاد کرد .

نتانیاهو در اظهاراتی رئیس جمهور ایران و وزیر خارجه ایران را به فریب دیپلمات های غربی متهم کرده و از آنها خواست تا به زعم خود فریب ایران را نخورند.

وی گفت: اگر توافقی که در حال مذاکره هستیم مورد پذیرش ایران قرار گیرد ایران هسته ای خواهد شد و این توافق، توافقی بد است زیرا این توافق زمان و فرصتی به ایران خواهد داد تا بمب اتمی تولید کند!

وی به زعم خود، یکی از ضعف های توافق هسته ای را گنجانده نشدن برنامه موشکی ایران در مذاکرات دانست.

وی گفت: این توافق دو اشکال دارد یکی اینکه ایران را با توان هسته ای قوی باقی می گذارد و نکته دوم آن است که این توافق فقط 10 ساله است. این توافق فقط اشتهای ایران را زیاد خواهد کرد .

وی در ادامه خواستار حفظ تحریم ها و فشارها بر ایران شد و ادعا کرد ایران بعد از رفع تحریم ها آزادانه تر از تروریسم حمایت خواهد کرد و ایران تهاجمی تر خواهد شد. این توافق موجب تغییر رفتار ایران نخواهد شد و خاورمیانه را بی ثبات تر خواهد کرد و در منطقه رقابت هسته ای راه خواهد افتاد.

نتانیاهو گفت ما نباید با آینده خودمان و فرزندانمان قمار کنیم و امنیت جهان را به امید اینکه ایران تغییر رفتار دهد به مخاطره بیندازیم.

وی با ادعای اینکه، ایران بیشتر از شما(آمریکایی ها) به توافق نیاز دارد، این توافق را یک توافق بسیار بد دانست و با عقب نشینی از تهدیدهای مکرر خود به جنگ علیه ایران گفت :گفته می شود جایگزین این توافق بد فقط جنگ است این حرف درست نیست جایگزین آن یک توافق بهتر است.

وی در پایان گفت : مقابله با ایران کار آسانی نیست، حتی اگر قرار باشد اسرائیل به تنهایی بایستد هر چند می دانم که ما تنها نیستیم و آمریکا در کنار ما است.