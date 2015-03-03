به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس عصر سه‌شنبه در دیدار با این دوچرخه‌سوار حامی محیط زیست اظهار داشت: محیط زیست متعلق به همه ما است و همه وظیفه داریم که در نگهداری صحیح از محیط زیست تلاش کنیم.

مهدی یوسفی به توجه ویژه دولت تدبیر و امید به مسائل زیست‌محیطی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: محیط زیست به عنوان اولویت دولت مطرح است و در منطقه ویژه پارس نیز همه مدیران برای توجه ویژه به این موضوع عزمی جدی دارند.

وی در ادامه به تلاش‌های صورت گرفته و برنامه ریزی مدون برای کنترل فلرینگ پالایشگاه‌های منطقه ویژه پارس اشاره کرد و بیان داشت: مکانیزه کردن انبار گوگرد منطقه ویژه نیز از مهمترین برنامه‌های زیست محیطی است.

ایرج روغن‌چی رکاب‌زن سفیر محیط زیست نیز در این نشست اظهار داشت: تلاش‌های بسیار خوبی به منظور توسعه زیست‌محیطی از سوی مهندس یوسفی مدیرعامل منطقه ویژه پارس صورت گرفته است که این اقدامات قابل تقدیر است.

وی به برخی از اهداف خود از دوچرخه‌سواری از تالاب بین المللی شادگان به سمت استان هرمزگان اشاره کرد و بیان داشت: در این برنامه دو هزار کیلومتراز تالاب شادگان تا تنگه هرمز را رکاب خواهم زد.

روغن چی شعار خود را «خلیج فارس گنجینه جاودانه ایران» عنوان کرد و افزود: حمایت از محیط زیست و فرهنگ سازی در حوزه حمایت و حفاظت از محیط زیست از مهمترین اهداف ما است.