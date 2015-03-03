پایان اردوی تیم امید بدون بازی دوستانه/کره و سوریه نیامدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خاکپور عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب بیان داشت: یک اردوی 10 روزه را در جزیره کیش برنامه ریزی کرده بودیم و از 2 تیم سوریه و کره شمالی دعوت کرده بودیم تا برای بازی تمرینی به تیم ما در کیش ملحق شوند اما به دلیل انصراف آنها این اردو در مدت زمان 8 روز در جزیره کیش برگزار و به پایان رسید.

سرمربی تیم ملی فوتبال امید کشورمان در ارتباط با وضعیت اردو و امکانات ورزشی جزیره کیشاظهارداشت: جزیره کیش از شرایط بسیار مطلوب و مناسبی جهت برگزاری اردوهای تیم های داخلی و خارجی برخوردار است که وزارت ورزش و فدراسیون باید توجه و کمک بیشتری به جزیره کیش کنند تا این جزیره زیبا بتواند حداقل 2 یا 3 زمین تمرینی فوتبال خوب دیگر نیز برای اردو های تدارکاتی وآمادگی تیم های داخلی و خارجی فراهم کند.

خاکپور افزود: مسئولان ورزشی جزیره کیش و کلیه افرادی که در حوزه ورزش کیش فعالیت دارند بسیار سالم ، دلسوز و عاشق ورزش هستند.

سرمربی تیم زیر 23 سال کشورمان با اشاره به نقاط قوت و ضعف تیم امید تصریح کرد: تمام تیم های فوتبال از نقاط ضعف و قوت برخوردار هستند ولی متاسفانه ما زمان اندکی برای تمرین داشتیم شاید بتوان گفت تنها ضعفی که این تیم دارد عدم هماهنگی های لازم است. چون مدت زمان زیادی با هم تمرین نداشتند و حتی مدت زمان زیادی با کادر فنی کار نکردند.

خاکپور خاطر نشان کرد: در کل این تیم از بازیکنان بسیار شایسته و مستعدی تشکیل شده که دارای انگیزه خوب و بالایی هستند تا بتوانند بعد از گذشت 40 سال طلسم نرفتن به المپیک را بشکنند.

وی در ارتباط با شروع مسابقات رسمی در سال آینده 1394 بیان داشت: مسابقات رسمی تیم ملی امید از در تاریخ سوم فروردین ماه 94 آغاز می شود مدت تعطیلی 10 روزه بین مسابقات لیگ وجود داشت و ما از آن 10 روز استفاده کردیم و آخرین اردوی تمرینی خود قبل از مسابقات رسمی را در کیش برگزار کردیم.

سرمربی تیم امید با اشاره به اینکه تمامی تیم ها رقیب تیم امید محسوب می شوند اظهار داشت: امروزه تمامی تیم ها برنامه ریزی، کار و تلاش می کنند. نمی توانیم بگوییم که فلان تیم دست و پا بسته است و نمی تواند با ما رقابت کند. ما هم سعی و تلاش می کنیم که این انگیزه و تفکر را بین بازکنان این تیم جا بیندازیم که هر بازی برای ما حکم فینال را دارد. در مرحله اول مسابقات فقط یک تیم بالا می رود. اگر ما نتوانیم از این مرحله بگذریم قطعاً مرحله دوم و یا المپیکی وجود نخواهد داشت.

خاکپور با اشاره به جایگاهی که برای یک بازیکن فوتبال وجود دارد افزود: برای تیم امید یا بهتر بگویم تیم المپیک بالاترین نقطه وجایگاه حضور در مسابقات المپیک است و در تمام جهان هم حضور در المپیک یکی از بزرگ ترین افتخارات ورزشی هر ورزشکار در هر رشته ای است.

وی بالاترین آرزو برای هر فوتبالیست رده امید را به دست آوردن طلای المپیک دانست و گفت: ولی برای ما که40 سال است نتوانستیم در این مسابقات حضور پیدا کنیم حضورمان در المپیک باعث خوشحالی همه مردم ایران می شود و می تواند بزرگ ترین آرزویی باشد که بچه ها باید در سر داشته باشند. و با قدرت وتوان بالا برای حضور به میدان بروند.

سرمربی تیم امید از همه باشگاه ها و مربیانی که بازیکنانشان را برای برگزاری این اردو در اختیار تیم امید قرار دادند تشکر وقدردانی کرد.

تیم ملی امید ، آخرین اردوی خود را به منظور حضور در رقابت های قهرمانی فوتبال زیر 23 سال آسیا که از سوم فروردین ماه 94 در تهران آغاز می شود در جزیره کیش برگزار کرد.