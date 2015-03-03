ورامین مفتخر به قدوم آیت الله نوری همدانی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه شنبه آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی در مراسم دیدار مردمی حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی با عرض خیرمقدم به مرجع عالیقدر جهان تشیع اظهار داشت: شهرستان ورامین مفتخر به حضور آیت الله العظمی نوری همدانی است و ایشان قدم بر چشمان گذاشتند.

امام جمعه ورامین افزود: خداوند بزرگ را سپاسگزایم که اگر روزی مظلومیت اسلام را دیدیم امروز را هم می بینیم، یک روز در همین مسجد و خیابان های ورامین چند نفر از برادران ما را به شهادت رساندند و جنازه آنان را مخفیانه دفن کردند.

وی ادامه داد: اگر ما تا پایان عمر، شکر همین نعمت را به جای آوریم، نمی توانیم ادا کنیم چرا که بنده دوران رضا شاه و محمدرضا شاه را با چشم خود دیده ام و آن زمان را با زمان کنونی مقایسه می کنم.

محمودی اضافه کرد: در ان زمان ایران متعلق به ما نبود اما خداوند بر ما منت گذاشت که انقلاب شکوهمند اسلامی را برای ما به ارمغان آورد و امروز در نورانیت محصور شده ایم و با هیچ کاری نمی توان شکر این نعمت را به جای آورد.

وی با اشاره به سالروز شهادت حضرت زهرا(س) گفت: حضرت زهرا(س) مخفیانه و در اوج غربت و مظلومیت به شهادت رسیده و به خاک سپرده شدند و باید انسان برای این غم و غصه با تمام وجود بگرید

محمودی تأکید کرد: امام راحل زمانی برای شهادت حضرت زهرا(س)، گریه های بسیاری را از مردم گرفت و تأکید می کردند که فرشتگان برای این بانوی بافضیلت حدیث می گفتند و این موضوع حتی برای پیغمبران هم گفته نشده است زیرا ایشان شب و روز از غصه رحلت پیغمبر اشک می ریختند.