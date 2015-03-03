اورژانس بیمارستانی در ساری توسعه یابد/ اجرای طرح مبلمان شهری

به گزارش خبرنگار مهر، جمال باقري عصر سه شنبه در جلسه شورای شهر گفت: باتوجه به توسعه و افزايش وسعت و جمعيت شهر طي ساليان گذشته و تمركز مراكز بهداشتي و درماني تخصصي و وفوق تخصصي و اورژانس در مركز استان كه خدمات مرتبط را هم به مردم شهر ساري و هم تمامي بخشها و روستاهاي شهرستان و نيز ساير شهرهاي استان ارائه مي کند.

وی اظهار داشت: بخشهاي اورژانس فعلي پاسخگوي نيازهاي شهروندان محترم نبوده و در مراجعه به اين مراكز با انبوهي از مراجعين و بيماران نگران و مضطرب و پرسنل خسته از حجم كاري بالا مواجه مي شويم و از سوي ديگر چون دسترسي سريع در مواقع اورژانسي به اين مراكز، حياتي است و ثانيه ها ارزشمند مي شود و ترافيك نيز دسترسي را به تاخير مي اندازد علي رغم تمامي تلاشهايي كه تاكنون صورت گرفته به نظر مي رسد توسعه بخشهاي ارائه دهنده خدمات اورژانسي بايستي در اولويت اقدامات مسئولين محترم دانشگاه علوم پزشكي مازندران باشد.

باقری گفت: لازم است در جهت تسريع در اين امر شهرداري ساري نيز همكاري وهماهنگي هاي لازم را بعمل آورد.

وي افزود: موضوع ديگري كه قابل تامل بوده استيجاري بودن عمده مراكز بهداشتي – درماني مركز استان است كه در اين خصوص نيز ميبايست مديريت شهري در يك ارتباط بين بخشي مناسبي تمهيدات لازم در جهت خروج از اين وضعيت را به كار گيرد.

باقري خاطر نشان كرد: در زمينه خدمات دارويي به ويژه داروهاي كم ياب و مرتبط با بيماريهاي خاص نيز اگرچه با وجود داروخانه ۱۳ آبان تا حدودي اين مشكل مرتفع گشته ولي محل فعلي داروخانه كه در حال ارايه خدمات دارويي در سطح استان است، برازنده مردم شريف ساري و مازندران نيست و لازم است دانشگاه علوم پزشكي مازندران با همكاري شهردار اقدامات لازم را در جهت توسعه فضاي مورد نياز داروخانه ۱۳ آبان متناسب با شان مردم عزيز ساري انجام دهد.

تدوین طرح استراتژی توسعه شهری

عضو هيأت رئيسه شوراي شهر ساري با اشاره تدوين طرح استراتژي توسعه شهري در شهرداري افزود: از آنجا كه راهبرد اين طرح ايجاد چشم انداز توسعه براي شهر بوده، لازم است اين استراتژي برپايه بكارگيري ظرفيت هاي موجود با محوريت ارتقاء اقتصاد شهري استوار باشد.

پرويز شعباني از استعدادهاي قابل توجه ساري در حوزه هاي گردشگري، كشاورزي، صنعت، دانشگاه، خدمات و نيروي انساني توانمند ياد كرد.

شعبانی گفت: خوشبختانه طرح استراتژي توسعه شهري بر مبناي افزايش سطح مشاركت ها تدوين شده اما تجربه ناگوار مغفول ماندن محورهاي توسعه (گردشگري و كشاورزي) در مازندران اين نكته را به ما متذكر مي شود كه برنامه ها بايد به سرعت از روي كاغذ به صحنه عمل برود و اين امر البته مستلزم تدوين راهبردهاي اجرايي و مديريت جهادي است كه بحمدالله بسياري از شاخص هاي آن در مديريت شهري ساري نمود عيني پيدا كرده است.

وي ادامه داد : امروز ساري به دليل كثرت مراكز آموزش عالي و بالابودن جمعيت دانشگاهيان يك شهر دانشگاهي محسوب ميشود و نظر به اينكه در دنياي كنوني دانش و فناوري حرف اول را در بحث توسعه مي زند بهره گيري از مشاركت اساتيد و دانشجويان و نخبگان شهر در قالب مشاوره يا تفاهم نامه هاي همكاري براي ارتقاء شاخص هاي توسعه شهري يك ضرورت است.

شعباني اضافه كرد: در ارتباط با ظرفيت هاي گردشگري توضيح واضحات است اگر پيرامون جاذبه هاي طبيعي، تاريخي و زيارتي شهرستان سخن بگوئيم زيرا ساري در سطح كشور به داشتن سواحل زيبا، آثار تاريخي همچون مجموعه فرح آباد، آب انبارها، مساجد، بناهاي قديمي و بافت سنتي، پاركها و رودخانه ها و مناطق جنگلي بكر معروف است اما اين ظرفيت بايد با برنامه ريزي درست در خدمت توسعه اقتصاد شهري قرار گيرد.

وي اظهار داشت : از همه مهم تر ظرفيت انساني شهر است كه بايد آنرا به سمت فضاي مشاركتي جهت بهبود شاخص ها هدايت كرد.

لزوم طرح جامع مبلمان شهری

عضو هيأت رئيسه شوراي شهر ساري با اشاره به پژوهشي بودن طرح هايي چون سند چشم انداز ۲۰ ساله، طرح جامع مبلمان شهري، طرح جامع فضاي سبز شهري و ساير طرح هاي توسعه اي تاكيد كرد: رويكردهاي پژوهش محور اصولا آينده نگر هستند بنابر اين چنين طرح هايي بايد نگاه بلند مدت داشته باشند و حداقل يكي دو دهه آينده شهر را ببينند.

وي توسعه متوازن را يكي از ثمرات توجه به ظرفيت هاي شهري دانست و گفت : نقطه كانوني اهداف توسعه شهري، ايجاد درآمدهاي پايدار مي باشد كه دغدغه توامان شورا و شهرداري ساري است و اين درآمد پايدار يقينا به پيشرفت يكسان نقاط مختلف شهر كمك خواهد كرد.

شعباني ابراز اميدواري كرد: رويكرد مديريت جهادي در اجراي همه طرح ها و برنامه هاي مديريت شهري ساري تجلي پيدا كرده و به نتايج درخشاني ختم شود.