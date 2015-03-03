رفت و آمد ۵۶ مسئول ملی به لرستان/ از نقد منصفانه استقبال می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اصلانی عصر امروز سه شنبه در نشست خبری با رسانه ها در سخنانی با اشاره به فعالیتهای صورت گرفته در راستای احیای پروژه های نیمه کاره لرستان اظهار داشت: فعالسازی گلخانه دیناروند خرم آباد بعد از هشت سال تعطیلی در نوع خود فعالیت بی نظیری بوده است.

وی به فعالسازی ایستگاههای پمپاژ آب لرستان اشاره کرد و بیان داشت: همچنین دو سد مروک و ایوشان طی امسال به بهره برداری رسید که هفت هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان را آبیاری خواهند کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان افزود: آبی شدن این اراضی کشاورزی ضمن ارتقای تولیدات در این بخش، اشتغال و افزایش سرانه درآمد کشاورزان را به دنبال خواهد داشت.

زمینه راه اندازی پروازهای عتبات عالیات و حج فراهم می شود

اصلانی به احیا و دائمی کردن آب دریاچه کیو اشاره کرد و یادآور شد: اجرای طرح توسعه فرودگاه خرم آباد از دیگر فعالیتهای انجام شده توسط مدیریت اجرایی استان بوده است.

وی تصریح کرد: طرح توسعه فرودگاه خرم آباد در قالب تطویل باند و همچنین توسعه ساختمانها و تجهیزات در راستای بسترسازی به منظور امکان فرود هواپیماهای پهن پیکر صورت گرفته است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان ادامه داد: با تکمیل طرح توسعه فرودگاه خرم آباد زمینه راه اندازی پروازهای عتبات عالیات و حج فراهم خواهد شد.

اصلانی در ادامه سخنان خود به افزایش تعداد پروازهای فرودگاه خرم آباد از پنج پرواز به ۳۰ پرواز اشاره کرد و بیان داشت: این میزان افزایش پروازهای فرودگاه خرم آباد در طول عمر فعالیت این فرودگاه از سال ۱۳۲۰ تاکنون بی سابقه است.

سرمایه گذاری ۶۰۰ میلیارد تومانی در زمینه احداث راه آهن

وی همچنین به مطالعه و اجرای پروژه آزادراه خرم آباد - اراک اشاره کرد و گفت: این پروژه ادامه محور ارتباطی مرکز به جنوب بوده که با اعتباری بالغ بر ۹۶۰ میلیارد تومان در حال اجرا است.

اصلانی همچنین از سرمایه گذاری ۶۰۰ میلیارد تومانی در زمینه احداث راه آهن دورود - خرم آباد خبر داد و گفت: اجرای این پروژه و اتصال مرکز لرستان به خط آهن سراسری نقش مهمی در برقراری ارتباط مجموعه درون استانی، برون استانی و حتی برون مرزی می تواند داشته باشد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان تصریح کرد: اعتقاد داریم که بهبود صنعت حمل و نقل اعم از هوایی، ریلی و جاده ای برای لرستان حیاتی و ضروری بوده و می تواند بسترساز توسعه در استان باشد.

اختصاص هزار میلیارد تومان طی سالجاری به لرستان

وی در ادامه سخنان خود به اختصاص اعتبار هزار میلیارد تومانی طی سالجاری به استان اشاره کرد و گفت: اختصاص این حجم اعتبارات خود دلیل این مدعاست که مدیریت عالی استان نگاهی همه جانبه در راستای توسعه استان دارد.

اصلانی از رشد اعتبارات هزینه ای استان طی سال آینده خبر داد و یادآور شد: با پیگیری های مدیریت ارشد استان، لرستان در زمینه رشد اعتبارات هزینه ای از رتبه ۲۲ کشور در سالجاری به رتبه نخست کشور در بودجه سال ۹۴ رسیده است.

وی به فعالیتهای صورت گرفته در راستای معرفی ظرفیتهای استان در ابعاد مختلف ملی اشاره کرد و افزود: لرستان طی ۱۷ ماه اخیر علاوه بر سفر رئیس جمهور و هیئت دولت شاهد حضور مسئولان تراز اول ملی بوده است.

سفر روسای دو قوه و بیش از ۵۰ نفر از مسئولان ملی به لرستان

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان به سفر اخیر رئیس قوه قضائیه به لرستان اشاره کرد و گفت: این سفر برکات زیادی برای حوزه قضایی استان به همراه داشت.

اصلانی با اشاره به دو سفر معاون اول رئیس جمهور به لرستان گفت: همچنین چهار بار معاون اجرایی رئیس جمهور به لرستان سفر کرده است.

وی حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و همچنین معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست را از دیگر برنامه های مسئولان ملی در استان اعلام کرد و گفت: معاون توسعه مناطق روستایی رئیس جمهور نیز در این مدت دو بار به لرستان سفر داشته است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان به سفر ۹ وزیر به استان اشاره کرد و گفت: در مدت زمان کمتر از دو سال ۴۰ معاون وزیر نیز برای بررسی مسائل و مشکلات لرستان راهی این استان شده اند که هر کدام از سفرهای یاد شده برای استان خیر و برکت هایی داشته است.

مدیریت ارشد لرستان از نقد منصفانه و دلسوزانه استقبال خواهد کرد

اصلانی با تاکید بر اینکه تحقق سند چشم انداز لرستان نیازمند تلاش همگانی و عزم عمومی است افزود: تخریب و تضعیف مدیریت عالی استان با بهانه های واهی و بی اساس به توسعه لرستان کمک نخواهد کرد.

وی با بیان اینکه مدیریت ارشد استان و سایر مسئولان اجرایی لرستان از نقد منصفانه، مستدل و دلسوزانه استقبال خواهند کرد افزود: نقدها مبتنی بر نظریه های علمی و فنی و کارشناسی به طور قطع راهگشای مدیران خواهند بود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان با بیان اینکه کسانی که به دنبال آلوده کردن فضای سیاسی هستند به توسعه لرستان کمکی نخواهند کرد بیان داشت: موتور توسعه در لرستان حرکت و روندی جهشی داشته است.

سیاه نمایی ها کمکی به توسعه لرستان نخواهد کرد

اصلانی با طرح این موضوع که تیم مدیریتی استان نسبت به گذشته ارتقا یافته است یادآور شد: سیاه نمایی ها کمکی به توسعه استان نخواهد کرد.

وی با طرح این موضوع که مدیریت ارشد استان از هر کسی با هر تفکر و اندیشه ای که می خواهد به توسعه استان کمک کند استقبال خواهد کرد یادآور شد: لرستان به رغم درآمدهای بالای نفتی طی سالهای گذشته سهم چندانی از این اعتبارات نداشته است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان با بیان اینکه لرستان با وجود همه ظرفیتها نتوانسته به جایگاه حقیقی خود دست یابد گفت: قرارگیری لرستان در رتبه های اول تا سوم بیکاری کشور طی سالهای گذشته نتیجه عملکرد مدیران گذشته در عدم بهره گیری از ظرفیتهای استان بوده است که باید با همراهی و همدلی در راستای اصلاح نقاط ضعف گذشته و بهبود نقاط قوت تلاش کرد.