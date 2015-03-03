نیازمند یک هدف روشن و شفاف در فعالیت های فرهنگی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فیض شامگاه سه شنبه در مراسم اختتامیه نخستین سوگواره ملی میعادگاه عاشورایی دانشجویان در محل حسینیه اعظم زنجان با تاکید بر اینکه باید از گنجینه های فرهنگی مسلمانان برای تقویت بنیادهای فرهنگی و معنوی جامعه دانشجویی کشور استفاده شود افزود: قرآن، اهل بیت(ع)، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه گنجینه های فرهنگی شیعیان محسوب می شود.

وی با بیان اینکه جامعه بیش از هر زمان دیگر نیازمند بهره مندی و استفاده جامع و کامل از گنجینه های فرهنگی و معنوی است ادامه داد: برنامه ریزیها باید به سمتی سوق داده شود که همه افراد جامعه بخصوص دانشجویان بتوانند از یان گنجیه ها بهره مند شوند.

فیض افزود: مسلمانان و شیعیان به عنوان پیروان و بهره برداران گنجینه های قرآن، اهل بیت(ع)، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه سرمایه داران این مکتب محسوب می شوند.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی با بیان اینکه برای رفع چالش های اجتماعی و فرهنگی و بحران های جهانی قرآن بهترین راهکارها را همواره دارد افزود:در صورتی که تمام نظریه پردازان و دانشمندان جهان برای یافتن راهکار ریشه کنی بزهکاری تلاش و برنامه ریزی کنند نمی توانند این معضل را ریشه کن کنند در حالی که قرآن کریم راهکار این مشکل را اقامه نماز معرفی می کند و نماز را موجب دوری فرد از فساد و فحشا می داند.

فیض برگزاری نخستین سوگواره ملی دانشجویی میعادگاه عاشورایی را حرکت ارزشمند و تاثیرگذار عنوان کرد و با تاکید بر لزوم تداوم برگزاری این سوگواره طی سالهای آینده افزود: دانشجویانی که در این سوگواره شرکت کرده اند در تلاش برای انتقال بخشی از این گنجینه های الهی به دیگران با بهره گیری از زبان هنر و انعکاس این شیوه و شئون زندگانی اهل بیت(ع) به زبان هنر هستند.

وی با یادآوری بیانات مقام معظم رهبری در خصوص عاشورا که فرمودند«عاشورا یک واقعه نیست، یک فرهنگ است که باید در آن تنفس کرد» افزود: باید اهداف، خواستها، حساسیتها و شیوه زندگی و مراودات فرد منعکس کننده شئون و شیوه زندگانی اهل بیت(ع) باشد.