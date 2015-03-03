کرامت انسانی افراد در امداد رسانی باید حفظ شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین معزی در همایش معاونان توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال احمر گفت: کارکنان این جمعیت در هنگام جذب باید با اهداف، اصول و برنامه های جمعیت هلال احمر آشنا شوند تا بتوانند به خوبی از عهده انجام امور محوله در عملیات ها برآیند و ایمان به هدف را سرلوحه امور خویش قرار دهند.

نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر افزود: افرادی که قرار است در هلال احمر جذب شوند باید نسبت به انجام کار مؤمن باشند و صلاحیت لازم در زمینه برخورد با انسانها و توانایی برقراری ارتباط با افراد را داشته باشند.

وی با تأکید بر اینکه پرسنل جمعیت هلال احمر با امدادرسانی به موقع در بحران ها و بلایای طبیعی وظیفه خود را انجام می دهند، یادآور شد: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران جمعیتی بسیار معتبر در دنیا است که در بلایا، حوادث و… خدمات لازم را به مردم ارائه می دهد.

معزی با اشاره به اینکه امدادرسانی به مردم آسیب دیده ناشی از بحران ها و بلایای طبیعی از جمله وظایف هلال احمر است، خاطرنشان کرد: بایستی در کمک رسانی ها کرامت انسانی افراد حفظ شود و علاوه بر امدادرسانی و کمک رسانی به مردم به فکر سلامت جامعه هم باشیم.

نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر در پایان برای تمامی معاونان توسعه منابع انسانی و پشتیباینی جمعیت هلال احمر آروزی موفقیت و پیروزی کرد.