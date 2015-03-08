شاهين رحمانى در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد بحث قطعى شدن نایب رئيسى على كفاشيان در انتخابات سال آینده AFC به واسطه بى‌رقيب بودن، ضمن بیان مطلب فوق گفت: بررسى مدارك و مستندات نامزدهاى اين پست هنوز آغاز نشده است از اين رو نبايد به گمانه زنى ها توجه كرد.

عضو ايرانى كنفدراسيون فوتبال آسيا در ادامه خاطرنشان كرد: اين بررسى ها زمان‌بر است و از حالا نمى شود عنوان كرد كه آيا از منطقه آسياى ميانه كه كفاشيان از آنجا نامزد شده است، رقيبى براى او وجود دارد يا نه. شايد فرد ديگرى نامزد شده باشد اما مداركش نقص داشته باشد.

رحمانى در پايان در مورد تعين كشور ميزبان جام ملت هاى آسيا در سال ٢٠١٩ گفت: هنوز كنفدراسيون آسيا، روز مشخصى را براى تعين ميزبان كه رقابت بين ايران و امارات است تعیين نكرده، حتى تاريخ هاى اعلام شده در فروردين ماه هم رسمى نيست و سنديت ندارد.