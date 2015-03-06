کیارش اسدی زاده کارگردان جوان سینما که با فیلم سینمایی «شکاف» در سی و سومین جشنواره فیلم فجر حضور داشت درباره نگارش فیلمنامه جدیدش با نام «یخ» به خبرنگار مهر گفت: طرح فیلمنامه «یخ» را پیش از «شکاف» در نظر داشتم اما به این دلیل که فیلمنامه «گس» و «شکاف» به لحاظ مضمون در راستای هم نوشته شده بودند، تصمیم گرفتم پرورش ایده فیلمنامه «یخ» را به تعویق بیاندازم.

وی ادامه داد: فیلمنامه «یخ» بیان دغدغه‌ای اجتماعی است که به لحاظ ساختار و فرم با دو فیلم گذشته ام کاملا متفاوت است.

این کارگردان جوان سینما با اشاره به زمان اکران فیلم «شکاف» گفت: پخش این فیلم سینمایی به عهده فیلمیران است و طبق برنامه ریزی انجام شده اکران آن برای عید فطر پیش‌بینی شده است.

اسدی زادده در پاسخ به اینکه آیا متقاضی اکران نوروزی این فیلم «شکاف» نبوده است؟ گفت: هیچگاه متقاضی اکران نوروزی نبوده ام چراکه معتقدم اکران نوروزی نوعی رانت برای برخی از کارگردان ها و فیلم ها به شمار می رود و اکران در ایام نوروز فلسفه ای ویژه دارد از همین رو هیچگاه سراغ اکران نوروزی نمی روم.

وی با اشاره به این مطلب که در اکران های نوروزی از فیلمسازان جوان حمایت ویژه ای صورت نگرفته است، عنوان کرد: پرواضح است که در اکران های نوروزی حمایت ویژه ای از جوانان نمی شود و همانطور که گفتم حمایت نشدن از فیلمسازان جوان به دلیل رانت‌هایی است که در اکران های نوروزی وجود دارد.

کارگردان فیلم «گس» که هنوز روی اکران را ندیده است در پایان صحبت های خود تصریح کرد: با نگاه به لیست فیلم های منتخب برای اکران در ایام نوروز به درستی به این مطلب پی می بریم که نه تنها حمایتی از فیلمسازان جوان نشده بلکه تلاش شده کمتر نامی از فیلمسازان جوان به میان آید.