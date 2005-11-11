معاون ورزشي اداره كل تربيت بدني استان خراسان: هدف اصلي كسب تجربه است // بخش خصوصي تمايلي به سرمايه گذاري در وزنه برداري ندارد

معاون ورزشي اداره كل تربيت بدني استان خراسان درگفتگو با خبرنگار" مهر" درمشهد با بيان مطلب فوق اظهارداشت: شركت درمسابقات و كسب تجربه مهمترين هدف هيات وزنه برداري استان محسوب مي گردد وتاكنون استان خراسان نماينده اي در ليگ برتروزنه برداري نداشته و اين نخستين تجربه استان دراين زمينه مي باشد كه حضوردراين مسابقات تجربه بسيارارزنده اي را نصيب هيات وزنه برداري استان مي كند تا داشته هايش دروزنه برداري را ارزيابي كند.



وي درادامه افزود: اين كاربايد ازجايي شروع مي شد و سعي ما برآن خواهد بودتا درسالهاي آينده با پوشش دادن نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت بتوانيم درمسابقات حرفي براي گفتن داشته باشيم.



وي به خروج برخي ازچهره هاي مطرح نامي استان اشاره كرد و ابرازداشت: خروج نخبه هاي ورزش وزنه برداري استان به علت اينكه بتوانند نيازهاي مالي خود را برطرف كنند به صورت معظلي درآمده وباعث شده، نبود آنها بر وزنه برداري دراستان تاثيرمنفي بگذارد وعملا تيم استان را در مقابل تيمهاي قدرتمند خلع سلاح نمايد.



اصغري درادامه به عدم وجود اسپانسرمالي براي وزنه برداري اشاره كرد وگفت: صنايع وكارخانجات معمولابه سراغ ورزش هايي مي روند كه تبليغات زيادي براي آنها صورت مي گيرد و ازآنجا كه وزنه برداري به علت عدم داشتن اين شرايط مظلوم واقع شده ، بخش خصوصي نيزجهت سرمايه گذاري به سراغ اين ورزش نمي آيد.



وي هدف اداره كل تربيت بدني را بسترسازي براي فعاليتهاي كلان برشمرد وبيان كرد: شرح وظايف اداره كل تربيت بدني تيم داري نيست، بلكه سرمايه گذاري دربخش سخت افزاري از سوي اين اداره دراولويت قراردارد كه دراين بخش فعاليتهاي زيادي به انجام رسيده است.



وي همچنين افزود: درزمينه بودجه تيم وزنه برداري خراسان نيز اداره كل تربيت بدني استان سعي كرده هرچه در توان دارد به كارگيرد تا مشكلات كمبود بودجه را پوشش دهد و تا به امروز نيز هربودجه اي فدراسيون مربوطه به هيات استان خراسان كمك كرده، اداره كل بيشتر ازآن همكاري و كمك كرده است.



معاون ورزشي اداره كل تربيت بدني خراسان تاكيد كرد: در صورتي كه نتوانيم اسپانسرهاي مناسبي براي تحت پوشش قرار دادن ورزش استان جذب كنيم عملا كارمثبتي انجام نداده ايم و ضروري است تا شركتها و كارخانجات را مجاب به سرمايه گذاري براي اين ورزش نماييم .

وي درخاتمه افزود: اداره كل تربيت بدني استان مي كوشد همكاري لازم با هيات وزنه برداري استان انجام دهد ، تا تيم وزنه برداري تربيت بدني استان مجبوربه مانع انصراف از ادامه مسابقات نگردد، زيرا انصراف اين تيم وجه خوبي براي استان خراسان نخواهد داشت.