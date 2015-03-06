«گمشده در یانکرز» به ایران آمد/ تبدیل تراژدی به کمدی

شبنم حق‌طلب کارگردان نمایش «گم شده در یانکرز» در این باره به خبرنگار مهر گفت: «گمشده در یانکرز» نوشته نیل سایمون نمایشنامه ای تراژیک است اما برای اجرای عمومی این اثر با دراماتورژی که روی کار انجام شده نمایش حال و هوایی کمدی پیدا کرده است. این نمایش اجرای خود را از ۵ اسفند ماه در تماشاخانه بازیگاه آغاز کرده و تا ۲۰ اسفند روی صحنه خواهد بود.

وی درباره تغییر رویکرد داستان از تراژدی به کمدی توضیح داد: «گمشده در یانکرز» درباره زندگی خانواده ای یهودی است که در زمان جنگ جهانی دوم به آمریکا مهاجرت کرده اند. مادربزرگ خانواده به دلیل سرکوب ها و سختی هایی که در زندگی کشیده، فداکارانه تلاش کرده فرزندانش را به شیوه خودش تربیت کند. حتی از خودش گذشته تا از آنها دفاع کند اما فرزندانش هر کدام در زندگی مشکلاتی دارند. یکی از آنها شیرین عقل از آب در آمده و یکی دیگر دزد شده است.

این کارگردان تئاتر یادآور شد: وقتی به عمق مضمون نمایش نگاه کنیم، می بینیم که با وجود غم انگیز بودن ماجراهایی که بر این خانواده رفته اما سرانجام زندگی هر کدام از فرزندان به شکلی احمقانه و تمسخرآمیز رقم خورده است بنابراین نمایش با وجود فضای تراژیکش از حسی سرخوشانه و طنز برخوردار است.

حق طلب در پایان درباره فضاسازی نمایش توضیح داد: «گمشده در یانکرز» نمایشی رئالیستی است که در محیط یک اتاق پذیرایی و با فضاسازی یک خانه اجرا می شود. در این نمایش نوه های نوجوان مادربزرگ به دیدنش می آیند و در خلال این دید و بازدید به تعریف تازه ای از زندگی خانواده شان در گذشته دست می یابند. خوشبختانه تا امروز استقبال مخاطبان از نمایش بسیار راضی‌کننده بوده که جای خوشحالی دارد.

نمایش «گمشده در یانکرز» در سالن تماشاخانه بازیگاه روی صحنه رفته و تا ۲۰ اسفند ساعت ۲۰ نیز اجرای آن ادامه خواهد داشت. حامد کاشانیان، ماهان روهمی، ساناز سعیدی، محسن صادقی، مائده ندیمی، ندا نجیمی، سپهر گندمی بازیگران اصلی این نمایش هستند.

سایر عوامل این نمایش عبارتند از مترجم: بهروز محمودبختیاری، مینا رضاپور، تهیه کننده: کاظم دانشی، طراح گریم: شاهین فتحی، مجری گریم: آرشا شیرازی، نور: سروش حضرتی، طراح صحنه و لباس: شبنم حق طلب، عکاس: آرش بهبودی، انتخاب موسیقی: حسین جندقی، مشاور کارگردان: محمدعلی سلیمان تاش، دستیار کارگردان و برنامه ریز: لیلا مختاری، مدیر روابط عمومی و طراح پوستر: محمدعلی خدابخشیان، منشی صحنه: صمیمه فرهادی.