استحمام زياد ، مقاومت نوزادان در برابر بيماريها را كاهش مي دهد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، پژوهشگران معتقدند كه كودكان شير خوار و كم سن بهتر است، هفته اي فقط يك بار استحمام شوند كه در اين مورد نيز بهترين دماي آب براي استحمام آنها 35 تا 37 درجه است.

بر اساس اين گزارش، اين محققان توصيه كرده اند كه در صورت احساس نياز براي استحمام بيشتر از يك بار در هفته نوزادان، بهتر است والدين براي شستن آنها از صابون استفاده نكنند و نوزاد را فقط با آب بشويند.

بر پايه اين گزارش، محققان معتقدند كه شستن بيش از حد نوزادان مقاومت طبيعي پوست بدن آنها را در برابر بيماري ها و حساسيت ها كاهش مي دهد.