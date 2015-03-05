رقم صدقه روزانه هر ایرانی/ آمار افراد پشت نوبتی بهزیستی

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته جاری شاهد اخبار و رویدادهای مهمی در حوزه بهزیستی و تامین اجتماعی بوده ایم که به مهمترین آنها اشاره می کنیم.

پوشش ۶۳ درصدی غربالگری شنوایی

معاون پیشگیری از معلولیت های بهزیستی در اولین روز از هفته جاری از پوشش ۶۳ درصدی غربالگری شنوایی در کشور خبر داد و گفت: در تست غربالگری نیازی به حضور متخصص ادیولوژیست نیست و آشنایی با دستگاه و گذراندن دروه مهارت، کافی است.

دکتر مینو رفیعی در مورد ورود افراد فارغ التحصیل رشته های کشاورزی ، تاریخ و... در غربالگری شنوایی، افزود: این موضوع را تایید نمی کنم اما برای انجام تست های غربالگری لازم نیست افراد متخصص باشند فقط کافی است دوره های مهارت را توسط گروه متخصص فرا گیرند.

فروش لاک طلا در کشور

یک آسیب شناس اجتماعی و متخصص علوم رفتاری نیز در این هفته از ورود و فروش لاک ناخن از جنس طلا در کشور خبر داد و گفت: تغییر سبک زندگی و گرایش به زندگی اشرافی گری از دلایل استفاده غیر منطقی از برخی اقلام است.

دکتر مجید ابهری افزود: در راستای تغییر سبک زندگی و گرایش به زندگی اشرافی از نگاه رفتارشناسی چشم و هم چشمی ها و رقابت های غیرمنطقی، گاه باعث ایجاد و عرضه اقلامی می شود که در شرایط حاضر اقتصادی نه تنها موجب تاسف است بلکه باید ضمن ریشه یابی اینگونه رفتارها، با آنها مقابله کرد.

صدقه ۱۰ تومانی هر ایرانی در روز

معاون مشارکت های کمیته امداد امام خمینی (ره) در روزهای میانی هفته جاری از جمع آوری دو هزار میلیارد تومان کمک و مشارکت مردمی در سال جاری خبر داد و گفت: هر ایرانی به طور متوسط در روز ۱۰ تومان صدقه پرداخت می کند.

سعید ستاری افزود: در سال جاری پیش بینی جذب مشارکت های مردمی به مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان را کرده ایم که تا پایان ۹ ماه امسال ۲۲۰ میلیارد تومان آن محقق شده است و تا پایان سال جاری براساس برنامه ریزی های انجام شده به هدف خود دسترسی پیدا می کنیم.

برپایی مراسم شور نیکوکاری

در هفته جاری مراسم شور نیکوکاری و اکرام فاطمی همزمان در ۱۰۰ هزار مدرسه در سراسر کشور آغاز شد و پیش بینی شده است که ۱۰۰ میلیارد تومان در این جشن جمع آوری شود.

اختلاس میلیاردی کمیته امداد تویسرکان

حسین انواری سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز در این هفته در مورد اختلاس یکی از کارشناسان در تویسرکان گفت: در فضایی که خدمات گسترده ای ارائه می دهیم احتمال خطا و سوء استفاده وجود دارد که از دستگاه های نظارتی و حراستی و همچنین نظارت های مردمی استفاده می شود و خطاهایی که در امداد انجام می شود بسیار نازل است اما برخی خطاها به دلیل عناصر تحریک کننده بیرونی و اغفال نیروهای امداد صورت می گیرد که یکی از این موارد اختلاس در تویسرکان بوده که اوایل سال متوجه این خطا شده و با آن برخورد کردیم.

وی با اشاره به رقم ۱۲ میلیارد ریالی اختلاس و قطعی نبودن این مبلغ ، گفت: در حال حاضر چندین نفر در زندان هستند و دستگاه قضایی به خطای آنها رسیدگی خواهد کرد که البته مقداری از بودجه اختلاس شده به خزانه امداد بازگردانده شده است.

واگذاری ۱۵۰ آمبولانس به مراکز درمانی تامین اجتماعی

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی از واگذاری ۱۵۰ دستگاه آمبولانس به مراکز درمانی این سازمان خبر داد و گفت: مراکز درمانی تامین اجتماعی در ایام نوروز باز بوده و در آماده باش به سر می برند.

محمدعلی همتی در مراسم واگذاری ۱۵۰دستگاه آمبولانس به مراکز درمانی تامین اجتماعی سراسر کشور افزود: امسال طرح آماده باش نوروزی را مدنظر داریم که بر اساس آن ستاد نوروزی را تشکیل می‌دهیم و عملیات کشیک‌های نوروزی را راهبری می‌کنیم.

۲۰۰ هزار نیازمند و معلول پشت نوبت بهزیستی

رئیس سازمان بهزیستی نیز در هفته جاری از پشت نوبت بودن ۲۰۰ هزار نیازمند و معلول خبر داد و گفت: سال آینده این افراد تحت پوشش سازمان قرار می گیرند.

دکتر همایون هاشمی افزود: براساس ماده ۳۹ قانون برنامه پنجم توسعه سالانه باید زمینه خروج ۱۰ درصد از افراد تحت پوشش از سازمان بهزیستی فراهم شود و در همین رابطه از محل جابجایی و حذف برنامه های کم اثر توانستیم همین تعداد را با توانمند سازی از چرخه حمایت خارج و افراد جدید جایگزین آنها کنیم.

وی با اشاره به اینکه ۲۳۰ هزار فرد نیازمند پشت نوبتی در تیرماه سال جاری تحت پوشش قرار گرفتند ، گفت: با تحت پوشش قرار دادن این افراد از تعداد پشت نوبتیهای ما تا حدودی کاسته شد.

جزییات پرداخت وام ضروری به بازنشستگان تامین اجتماعی

معاون اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تامین اجتماعی در روز پایانی هفته ضمن اعلام جزییات وام ضروری به بازنشستگان ، گفت: پرداخت وام متوقف نشده است .

نجات امینی افزود: وام های ضروری پرداختی به بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی همچنان ادامه دارد و این افراد می توانند به شعب بانک رفاه برای دریافت وام مراجعه کنند و هیچ محدودیتی در این خصوص وجود ندارد.

وی در پاسخ به این سوال که وام های پرداختی از اعتبار بانک رفاه تامین می شود یا خیر، گفت: اعتبار وام بازنشستگان و بیمه شدگان از وجوه اداره شده سازمان تامین اجتماعی تامین می شود و ربطی به بانک رفاه ندارد بطوریکه ضوابط پرداخت آن از سوی سازمان تعیین می شود و فقط این بانک به عنوان بانک عامل پول را در قالب وام به دست بازنشستگان می رساند.