روزبه چشمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آسیب دیدگی‌اش اظهار داشت: هنوز در ناحیه زانوی راست دچار آسیب دیدگی هستم البته این مصدومیت در بازی‌های لیگ رخ داده بود و پس از تشدید آسیب دیدگی در اردوی تیم ملی باید مدتی استراحت کنم تا بتوانم برای صبا به میدان بروم.

وی با اشاره به وضعیت تیم ملی امید افزود: تیم ملی امید در شرایط خوبی به سر می‌برد و امیدواریم با حفظ این روند شرایط به سمت و سویی پیش برود که بتوانیم در مسابقات انتخابی تیم ملی امید نتیجه بگیریم و راهی المپیک ریو شویم البته کار بسیار سخت است و تمامی تیم‌ها برای حضور در این مسابقات برنامه ریزی کرده‌اند.

مدافع تیم فوتبال صبای قم در مورد مشکلات مالی این تیم گفت: باشگاه صبا چکی به بازیکنان داده که منتظر هستیم چک‌ها نقد شود و امیدوارم با حل مشکلات مالی، تیم با آرامش بیشتری به مسابقات آینده فکر کند.

چشمی در مورد نتایج اخیر بیان داشت: عامل نتایج ضعیف صبا بداقبالی است اما به کسب پیروزی در بازی این هفته با راه آهن امیدواریم و در صورتی که این هفته راه آهن را شکست دهیم شرایط برای ادامه کار آسان‌تر می‌شود و وضعیت تیمی بهتری پیدا می‌کنیم.

وی عنوان کرد: صبا در نیم فصل چند بازیکن خوب خود را از دست داده و چند بازیکن صبا هم با مشکل پایان خدمت مواجه بودند البته نفرات جاشنین که در نیم فصل به صبا آمده‌اند بازیکنان خوبی هستند اما هنوز برای هماهنگ شدن به زمان نیاز داریم.

مدافع تیم فوتبال صبای قم تصریح کرد: مقابل راه آهن کار دشواری در پیش داریم زیرا با تغییر سرمربی این تیم، شرایط راه آهن از نظر روانی متحول شده و واضح است که فرهاد کاظمی مربی بزرگی است و بازی برابر تیمی که کاظمی سرمربی آن است هیچ وقت نمی‌تواند ساده باشد.