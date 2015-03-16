بررسی طرح ارائه مواد مخدر رایگان به معتادان در جلسه مشترک

عبدالرحمان رستمیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشار به سفر ۵ روزه هیاتی از کمیسیون بهداشت به سوئیس گفت: در این سفر موضوعات بسیار مهمی شامل پزشک خانواده، ارائه مواد مخدر رایگان، توریسم درمانی، قراردادهای بیمه ها با کلینیک ها مورد بررسی قرار گرفته و از تجربیات این کشورها در اجرای این طرح ها استفاده کردیم.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان اظهار داشت: کشور سوئیس برای هر هزار تا دو هزار نفر پزشک خانواده تعریف کرده بود که ۸ هزار پزشک این طرح را پوشش می دادند. در این سفر نقایص و راهکارهای اجرای پزشک خانواده بررسی شد.

وی با اشاره به بررسی راهکارهای کاهش عوارض و مشکلات ناشی از اعتیاد برای خانواده ها، گفت: کشور سوئیس راهکار خوبی برای این موضوع در نظر گرفته بود. بر این اساس مواد مخدر به صورت رایگان در اختیار معتادان قرار می گرفت که این امر موجب کاهش جرم معتادان شده و توانسته بودند با استفاده از این راهکار خانواده و زندگی این افراد را حفظ کنند.

وی ادامه داد: در کشور ما بیش از ۵۰ درصد زندانیان را معتادان مجرم تشکیل می دهند که این امر موجب افزایش پرونده های قوه قضائیه و مشکلات اجتماعی شده است.

رستمیان با اشاره به بررسی مصرف سیگار در سوئیس و مقایسه آن با مصرف سیگار در ایران، گفت: در کشور سوئیس ۲۵ درصد جمعیت سیگاری هستند اما در کشور ما این آمار بسیار پایین تر است، زیرا بر اساس فرهنگ ما، بانوان از سیگار استفاده نمی کنند.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان گفت: آمار اعتیاد به مشروبات الکلی و بیماری های کبدی ناشی از آن در کشور سوئیس بالا بود که به نسبت در کشور ما این آمار بسیار پایین تر بود.