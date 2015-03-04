به گزارش خبرگزاری مهر، مسئولان فدراسیون کشتی امروز با حضور در شهر گرگان از امکانات ورزشی این شهر برای برگزاری مسابقات کشتی با کمربند قهرمانی کشور بازدید کردند.

در این بازدید مسئولان فدراسیون کشتی نشستی را با قربانعلی پاشا مدیرکل ورزش و جوانان استان و معاونین وی برگزار کردند و پیرامون برگزاری رقابتهای کشتی کمربند به بحث و تبادل نظر پرداختند. رقابتهای کشتی کمربند قرار است طی روزهای ۲۱ و ۲۲ اسفندماه در سالن آزادی شهر گرگان برگزار شود.

در ادامه این جلسه مدیرکل ورزش گرگان نیز بر همکاری و تعامل بسیار خوب بین فدراسیون و اداره کل ورزش استان تأکید کرد.

حمید بنی تمیم دبیر فدراسیون ، اسداله رضایی سرپرست مسابقات و عیسی مومنی رئیس کمیته کشتی‌های سنتی و جمعی دیگر از مسئولان فدراسیون کشتی در این دیدار حضور داشتند.