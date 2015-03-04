به گزارش خبرنگار مهر، شهر کریمه اهل بیت(س) در غم دخت گرامی پیامبر(ص) و برترین بانوی دو جهان جامه سیاه به تن کرد.

حرم حضرت معصومه(س) شب گذشته و امروز مملو از زائران و عزادارانی بود که از نقاط مختلف قم و شهرهای اطراف بصورت دسته‌های سینه زنی و زنجیرزنی در این مکان مقدس عزاداری کردند و اشک ماتم ریختند.

پرچم‌های عزا که در میادین و خیابان‌ها و بر در خانه‌های محبان اهل بیت(ع) آویخته‌ شده‌اند، نشان از داغ دل هزار و ۴۰۰ ساله تشیع در سالروز شهادت فاطمه زهرا(ص) دارند.

دسته‌های عزاداری با سینه زنی و نوحه خوانی، چهره شهر را دگرگون کرده‌اند و مساجد از عزاداران پذیرایی می‌کنند.

هزار و ۷۰۰ هیئت مذهبی در مساجد و تکایای این شهر عشق و ارادت خود را به ساحت بانوی دو عالم عرضه می‌کنند و مردم در هر کوی و برزن بساط روضه‌خوانی را برپا کرده‌اند.

در بیوت مراجع تقلید نیز امروز با حضور طلاب و روحانیون و اقشار مختلف مردم مجالس روضه خوانی و عزا برپا بود.

نمایشگاه کوچه بنی هاشم به مدت ۲۰ شب در ابتدای تقاطع ۷۵ متری عمار یاسر نبش کوچه ۵۳ قم آماده بازدید علاقمندان است.

اجتماع بزرگ نوجوانان فاطمی هم همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا(س) پس از نماز مغرب و عشا در محل شبستان نجمه خاتون شبستان حرم حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار می‌شود.