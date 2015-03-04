به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر غلامعلی حدادعادل در حاشیه امضای تفاهم نامه میان دانشگاه آزاد اسلامی و بنیاد سعدی در پاسخ به این سوال که نحوه عملکرد دانشگاه آزاد و بنیاد سعدی باید چگونه باشد که تفاهم نامه امضا شده بر روی کاغذ باقی نماند، گفت: باید مدیریت کنیم. ما خودمان در بنیاد سعدی با اینکه یک بنیاد جدیدالتاسیس است یک بخشی را برای اجرای تفاهم نامه‌ها پیش بینی کردیم و کار‌شناسی داریم که آن کار‌شناس وظیفه‌اش پیگیری همین تفاهم نامه‌ها است.

وی افزود: در واقع از معاونین خواسته‌ایم که به طور منظم درباره تفاهم نامه‌ها پیشنهاد بدهند که صرفا به تعارف و تشریفات ختم نشود و امیدوارم در سال‌های آینده شاهد اجرایی شدن مفاد تفاهم نامه با دانشگاه آزاد باشیم و تفاهم نامه‌های دیگری که امضا کردیم.

حدادعادل با اشاره به پتانسیل‌های دانشگاه آزاد تاکید کرد: یکی از پتانسیل‌های مهم دانشگاه آزاد، شعبه‌های خارج از کشور آن است که چون بنیاد سعدی مسئول گسترش زبان فارسی در جهان است، می توانیم از امکانات دانشگاه آزاد در خارج از کشور برای تشکیل کلاس و ایجاد دوره‌های منتهی به مدرک و آموزش زبان فارسی استفاده کنیم.

وی افزود: دیگر اینکه در تشکیل دوره‌های آموزشی برای خارجیان از امکانات دانشگاه آزاد استفاده کنیم. همینطور در اعزام استاد از نیروهای دانشگاه آزاد استفاده کنیم. علاوه بر این دانشگاه آزاد امکانات مالی و مادی قابل توجهی دارد که هر چه این امکانات به سمت زبان فارسی کشیده شود برای مقصود بنیاد سعدی مفید خواهد بود.