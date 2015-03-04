به گزارش خبرنگار مهر، رضا حجتی ظهر چهارشنبه در نشست ستاد ساماندهی امور جوانان استان بوشهر اظهار داشت: بوشهر از استان‌های جوان کشور است که باید تلاش شود تا فضای برای فعالیت بیشتر جوانان فراهم شود و شاهد مشارکت بیشتر آنها در برنامه‌های مختلف باشیم.

وی تعداد سمن‌های فعال در استان بوشهر نسبت به تعداد جوانان استان را کم دانست و افزود: باید تلاش شود تا شاهد افزایش تعداد سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در استان باشیم.

مدیرکل مشارکت‌های اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: در استان بوشهر یک سمن به ازای هر ۲۵ تا ۳۵ هزار جوان وجود دارد و این در حالی است که در کشورهای پیشرفته یک سمن به ازای هر ۱۰۰ جوان وجود دارد.

وی به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های جوانان و توسعه مشارکت‌های اجتماعی اشاره کرد و افزود: در زمینه مسئولیت‌های اجتماعی باید بخشی از فعالیت‌ها توسط نهادهای غیرمردمی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی انجام شود.

حجتی در ادامه خاطرنشان ساخت: پنج کارگروه اصلی در ستاد ساماندهی امور جوانان تشکیل شده است و تلاش می‌شود تا زمینه فعالیت جوانان در عرصه‌های مختلف بیش از پیش فراهم شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر نیز با اشاره به فعالیت ۱۲ سازمان مردم نهاد در امور جوانان در استان بوشهر، بیان داشت: در نیمه نخست سال آینده تلاش می‌کنیم که تعداد این سمن‌ها به ۲۵ سازمان افزایش یابد.

وی با بیان اینکه ۲۶ پست از ۳۶ پست سازمانی مربوط به سازمان ملی جوانان سابق در استان بوشهر خالی است، اذعان داشت: فضاهای ادارای سازمان ملی جوانان سابق نیز به اداره کل ورزش و جوانان واگذار نشده است.