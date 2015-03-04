کشته شدن یک سرکرده طالبان در عملیات ارتش افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، عملیات ارتش افغانستان برای آزادی گروگان های شبه نظامی در ولایت زابل ادامه دارد. در همین رابطه دولت افغانستان از کشته شدن یکی از سرکردگان طالبان و از عوامل اصلی این گروگان گیری در این عملیات خبر داد.

به گفته «سرور دانش» معاون رئیس جمهوری افغانستان در عملیات آزادی ۳۰ گروگان افغان که ۱۰ روز قبل در جاده کابل به قندهار ربوده شده اند، بیش از ۱۰۰ شبه نظامی کشته شده اند. وی با انتشار مطلبی در صفحه فیس بوک خود نوشت از آنجا که مذاکرات برای آزادی گروگان ها بی نتیجه بود، دولت تصمیم به حل موضوع از طریق عملیات نظامی گرفته است.

بر این اساس عملیاتی که در زابل آغاز شده به صورت مشترک توسط ارتش، پلیس و شبه نظامیان دولتی انجام گرفته است. در این عملیات همچنین «ملا منان» از سرکردگان طالبان و از عوامل اصلی این گروگان گیری کشته شده است.

در همین حال یک فرمانده ارتش افغانستان از کشته شدن یک سرکرده دیگر شبه نظامیان به نام «عبدالله کاکر» در این عملیات خبر داده است.