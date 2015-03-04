لیست «ائتلاف فراگیر ایرانی آباد» اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری ائتلاف ایرانی آباد، پس از برگزاری نشست خبری این ائتلاف و رونمایی از سرفصل برنامه ها، با توجه به رویکرد "برنامه محوری" در ائتلاف فراگیر ایرانی آباد به عنوان رویکردی نو و بدیع در عرصه انتخابات اتاق بازرگانی، ضمن احترام به تمامی کاندیداهای شرکت کننده در هشتمین دوره انتخابات اتاق، لیست نهایی بر اساس تطبیق افراد متقاضی حضور در ائتلاف با محورهای برنامه های تبیین شده اعلام شد.

در لیست ائتلاف فراگیر ایرانی آباد چهره های موفق بخش خصوصی در حوزه های مختلف بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی دیده می شود.

لیست نهایی ائتلاف فراگیر ایرانی آباد به شرح زیر است؛

بخش معدن:

حمید حاج ابراهیم زرگر

محمد کاظم زاده قوچخان

علاء میرمحمد صادقی

بخش کشاورزی:

صدرالله پرهیزکار

ابراهیم جمیلی

بخش بازرگانی:

آقایان محمدعلی امانی

وحید صدوقی

ناجی سعدونی

سیدهادی رضوی

محسن ملکی آدرانی

مهدی معصومیان

سیدمرتضی عراقچی

یوسف الهی شکیب

یحیی آل اسحاق

سیدمحمدرضا حسینی فیروزآبادی

بخش صنعت:

کوروش پرویزیان

اکبر برندگی

مهدی کلاکی

محمد عاشق معلی

مرتضی عزیزی

محمدمهدی نایبی

محمدحسین برخوردار

محسن خلیلی عراقی

غلامرضا سلیمانی

سیدعلی رضوی

محمدرضا سروش