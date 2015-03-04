به گزارش خبرنگار مهر، کامیار عادل، عصر چهارشنبه، در نشست با رسانه های استان، اظهار کرد: تجاری سازی دانش و صنعتی کردن خدمات دانشگاه مباحثی است که به دنبال آن هستیم و در این راستا انعقاد تفاهم نامه بین دانشگاه گلستان و اتاق بازرگانی استان شکل گرفته است.

سخنگوی اتاق فکر استان در ادامه بیان کرد: اتاق نهادی دانش محوراست وفعالیت عمده اتاق مشورت دادن است و علت اصلی انعقاد این تفاهم نامه این بود که دانشگاه به عنوان نهاد تولید کننده دانش بداند مخاطب اش در جامعه کیست.

عادل افزود: دانشگاه باید به تدریج آن دسته از دانش هایی که مورد نیاز جامعه است را تولید کند و انعقاد این تفاهم نامه که با مرکز آموزشی و پژوهشی دانشگاه گلستان انجام شده است یک تعامل علمی بین این دو نهاد مهم است.

وی تصریح کرد: دانشگاه دانش آموختگانی دارد که از طریق اتاق می توانند آموزش های مورد نیاز را ببینند و اتاق می تواند رویکرد علمی دانشگاه را تعریف کند و مرجع تشخیصی برای دانشگاه باشد.

عادل در ادامه با بیان این که اتاق بازرگانی در نظر دارد مرکز آمار و اطلاعات را در این تشکل اقتصادی استان راه اندازی کند، گفت: مرجع آمار و اطلاعات این نهاد همین تفاهم نامه است و ما در راستای تعامل با دانشگاه این مرکز را در اتاق راه اندازی می کنیم.