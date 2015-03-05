توزیع ۷۰۰ هزار اصله نهال در استان تهران/مقابله با کانون ریزگردها

غلامعباس عبدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: هفته منابع طبیعی از ۱۵ تا ۲۱ اسفند با شعار «منابع طبیعی با مردم و برای مردم» برگزار می شود.

به گفته وی، جمعه ۱۵ اسفند روز درختکاری، آموزش های دینی و سازمانهای مردم نهاد نامگذاری شده که در این روز از گروه های مختلف مردم شامل علما، دانشجویان، کارمندان و سازمانهای مردم نهاد و دیگر اقشار جامعه دعوت شده تا در منطقه سوهانک اقدام به درختکاری کنند.

وی با بیان اینکه تاکنون ۲ هزار نفر برای شرکت در این مراسم ثبت نام کرده اند اظهار داشت: منابع طبیعی استان تهران نهالهایی از مخلوط گونه های سونی بزرگ و پهن برگ در اختیار متقاضیان قرار خواهد داد.

عبدی نژاد اظهار داشت: این گونه ها شامل گونه هایی از قبیل توت، گردو، پسته، زیتون، سرو نقره ای، کاج تهران، بادام، بید، اقاقیا و زبان گنجشک دارد.

به گفته مدیرکل منابع طبیعی استان تهران روز شنبه ۱۶ اسفندماه با عنوان منابع طبیعی فرهنگ و رسانه ها و روز یکشنبه ۱۷ اسفندماه با عنوان منابع طبیعی و مدیریت جامع حوضه های آبخیز نامگذاری شده است.

وی تصریح کرد: روز دوشنبه ۱۸ اسفندماه با عنوان منابع طبیعی بسیجی سازندگی و همیاران طبیعت نامگذاری شده که با مشارکت بسیج و سپاه برنامه های مشترکی در فضاهای باز دانشگاه امام حسین اجرا می شود.

عبدی نژاد با بیان اینکه همزمان با برنامه های استان تهران در ۳۱ استان دیگر به موازات برنامه های درختکاری اجرا می شود تاکید کرد: در روز سه شنبه ۱۹ اسفندماه که منابع طبیعی، مدرسه، آموزش و پژوهش نامگذاری شده با سازمان دانش آموزی برنامه هایی در اردوگاه شهید باهنر اجرا می شود.

وی افزود: در روز چهارشنبه ۲۰ اسفندماه که به عنوان منابع طبیعی، جنگلبان، حفاظت و قانون نامگذاری شده از جنگلبانان نمونه استان تهران تجلیل و قدردانی می شود.

مدیر کل منابع طبیعی استان تهران یادآور شد: در آخرین روز از هفته منابع طبیعی یعنی پنجشنبه ۲۱ اسفندماه که با عنوان منابع طبیعی، مشارکت مردمی، کنترل بیابان زایی و ریزگردها نامگاری شده برنامه هایی برای بیابان زایی حدود ۳۰۰ هکتار از عرصه های بیابانی منطقه ملارد و ورامین در استان تهران که جزو مهمترین کانونهای تولید گردو غبار در استان محسوب می شوند نهال کاری خواهند شد.

به گفته عبدنژاد، برای هر هکتار حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ اصله نهال در نظر گرفته شده است. به این ترتیب در ۳۰۰ هکتاری که بیابان زایی می شود حدود ۹۰ هزار اصله نهال غرس می شود.

وی یادآور شد: همچنین در این روز کار مشترکی با بنیاد شهید در یکی از مناطق شمال تهران برای تجلیل و تقدیر از خانواده های شهدا و نهال کاری در این منطقه اجرا می شود.

عبدی نژاد تصریح کرد: در هفته منابع طبیعی به طور کلی حدود ۵۰۰ اصله نهال توسط منابع طبیعی تهران و ۲۰۰ هزار اصله نهال توسط ستاد فضای سبز استانداری تهران بین علاقه مندان، شهروندان، شهرداری شهرهای اقماری استان تهران و دیگر دستگاهها توزیع می شود.