يكصدو 21 مدال بين 44 كشور شركت كننده توزيع مي شود

به گزارش خبرنگار" مهر" بازيهاي سالني آسيا در 9 رشته شنا، هوپ تاكرا، فوتسال، آيروبيك، دوچرخه سواري، موتاي، دووميداني، اسكيت و سنگ نوردي با شركت 44 كشور آسيايي ونزديك به 3 هزار ورزشكار ازفردا با ديدار تيمهاي فوتسال ايران و چين در استاديوم هوآماك بانكوك آغازخواهد شد.
اين مسابقات درچهارنقطه تايلند شامل بانكوك، چون بوري، سوفان بوري و پوكت برگزارمي شود كه سالنهاي برگزاري مسابقات به شرح زير است:
* فوتسال: سالن تاي ژاپن
* شنا و آيروبيك: سالن هوآماك
* هوپ تاكرا: سالن بانگ كاپي
* موتاي: سالن ميني بوتر
* دوچرخه سواري، اسكيت وسنگ نوردي: سالن سوفان بوري
نخستين دوره بازيهاي سالني آسيا طي روزهاي 21 لغايت 28 آبان ماه جاري در 9 رشته فوتسال، سنگ نوردي، هوپ تاكرا، آيروبيك، دوچرخه سواري، موتاي، اسكيت، دووميداني و شنا به ميزباني تايلند برگزارمي شود وكشورمان در 5 رشته اسكيت، فوتسال، سنگ نوردي، موتاي و دووميداني با 49 ورزشكار دراين مسابقات شركت كرده است.
نظر شما