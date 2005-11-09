  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۸ آبان ۱۳۸۴، ۱۷:۱۹

نخستين دوره بازيهاي سالني آسيا - تايلند

يكصدو 21 مدال بين 44 كشور شركت كننده توزيع مي شود

يكصدو 21 مدال بين 44 كشور شركت كننده توزيع مي شود

درنخستين دوره بازيهاي سالني آسيا يكصدو 21 مدال بين قهرمانان 44 كشور شركت كننده دراين دوره ازمسابقات توزيع خواهدشد.

به گزارش خبرنگار" مهر" بازيهاي سالني آسيا در 9 رشته شنا، هوپ تاكرا، فوتسال، آيروبيك، دوچرخه سواري، موتاي، دووميداني، اسكيت و سنگ نوردي با شركت 44 كشور آسيايي ونزديك به 3 هزار ورزشكار ازفردا با ديدار تيمهاي فوتسال ايران و چين در استاديوم هوآماك بانكوك آغازخواهد شد.

اين مسابقات درچهارنقطه تايلند شامل بانكوك، چون بوري، سوفان بوري و پوكت برگزارمي شود كه سالنهاي برگزاري مسابقات به شرح زير است:
* فوتسال: سالن تاي ژاپن
* شنا و آيروبيك: سالن هوآماك
* هوپ تاكرا: سالن بانگ كاپي
* موتاي: سالن ميني بوتر
* دوچرخه سواري، اسكيت وسنگ نوردي: سالن سوفان بوري

نخستين دوره بازيهاي سالني آسيا طي روزهاي 21 لغايت 28 آبان ماه جاري در 9 رشته فوتسال، سنگ نوردي، هوپ تاكرا، آيروبيك، دوچرخه سواري، موتاي، اسكيت، دووميداني و شنا به ميزباني تايلند برگزارمي شود وكشورمان در 5 رشته اسكيت، فوتسال، سنگ نوردي، موتاي و دووميداني با 49 ورزشكار دراين مسابقات شركت كرده است.

کد مطلب 251192

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها