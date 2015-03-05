۸۰۰ معتاد از خیابان های زنجان جمع آوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، تقی نصیری شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان زنجان با اشاره به اینکه ۹ جلسه در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان زنجان برگزار شده، ابراز کرد: این جلسات ۶۰ مصوبه داشته و در شهرستان ها ۵۴ جلسه تشکیل شده که مجموعا ۲۹۶ مصوبه داشته است.

وی با بیان اینکه سازمان ها ی مردم نهاد در زمینه مبارزه با مواد مخدر از ۳۱ سازمان در سال ۹۲ به ۴۰ سازمان در سال ۹۳ افزایش یافته و همچنین برنامه های فرهنگی و پیشگیری از اعتیاد افزایش داشته است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان زنجان با اشاره به به تعداد افرادی که در مدت یک سال در مراکز ترک اعتیاد پذیرش شدند بیان کرد: ۲۲۷۹۰ نفر-روز در مراکز ترک اعتیاد پذیرش شده اند که ۱۵۵ نفر از این افراد پس از خروج از مراکز تحت پیگیری قرار داشتند.

وی به بر گزاری همایش اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر اشاره و تصریح کرد: همایش بهبودیافته گان وامضا تفاهم نامه با دانشگاه‌ های استان از اقدامات دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان است.

نصیری با اشاره به اینکه کارگاه پیشگیری در زمینه مبارزه با مواد مخدر برای مسئولان خوابگاه ‌های دانشگاهی برگزار شد، ابراز کرد: در کمیته فرهنگی و پیشگیری ۸ جلسه برگزار شد که ۵۴ مصوبه حاصل کار این کمیته بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان نیز در این جلسه ابراز کرد: کیفیت درمان در استان زنجان رو به بهبود است و بیش از ۵۰ درصد معتادان استان تحت پوشش درمان قرار گرفتند.

بیگلری عنوان کرد: عدم هماهنگی ارگان ‌ها و عدم وجود پرسنل و پزشک دوره دیده در مراکز میان مدت را از مهم‌ ترین چالش‌ های حوزه درمان مبارزه با مواد مخدر است.

وی اظهار داشت: در ۹ ماهه امسال ۳۸ نفر فوتی به دلیل مصرف مواد مخدر در زنجان وجود داشت که آمار افراد فوت شده ناشی از مصرف مواد مخدر نسبت به سال گذشته را با ۵ درصد کاهش نشان می دهد.