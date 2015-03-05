تشکیل ۶۷ پرونده مقابله با جرایم مهم سایبری در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسدالله جعفری صبح پنجشنبه در جلسه بررسی تشریح اقدامات انجام شده در حوزه مقابله با جرایم سایبری، سرقت و هتک حثیت، کلاهبرداریها اینترنتی را از جمله جرایم مطرح کرد و گفت: در مازندران ۶۷ فقره پرونده برای ۶۹ نفر افراد در جرایم بسیار مهم در راستای اجرای طرح عنکبوت تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه ۵۴ زن و ۱۵ نفر مرد دستگیر شده اند عنوان کرد: هفت نفر از عوامل اصلی سرشاخه روانه زندان شدند و چهار فقره پرونده در شعبه ویژه رسیدگی به جرایم سایبری مطرح شده است.

حجت الاسلام جعفری تصریح کرد: یک قاضی ویژه به عنوان بازپرس پرونده های سایبری و جرایم مجازی فعالیت دارند و برای ۵۶ نفر پرونده مجرمیت صادر شده است.

۸۵ درصد مازنیها کاربران اینترنتی هستند

دادستان مرکز مازندران با بیان اینکه ۸۵ درصد جمعیت استان جزو کاربران اینترنتی هستند گفت: در زمینه وقوع جرایم اینترنتی استان ششم و در کشف جرایم رتبه اول را داریم.

وی بیان داشت: پلیس فتای استان در زمینه کشف جرایم عملکرد خوبی دارد و سه سال متوالی در این رتبه برتر دارد.

وی با بیان اینکه هر اندازه آمار منفی در زمینه جرایم داشته باشیم، بهتر است گفت: در فرهنگ اسلامی ما جرایم پذیرفته نیست.

دادستان مازندران گفت: در زمینه سرقت رتبه اول در کشور داریم و در زمینه سرقت در فضای مجازی نیز وجود دارد و تاکنون پرونده هایی در این زمینه داشتیم.

وی گفت: در حوزه اقتصادی مشکلاتی داریم ولی آنچه که شکننده است این است که نسبت به اخلاق جامعه بی تفاوت باشیم.

وی یکی از آسیبهای جدی فضای سایبری را استفاده ناصحیح از این فضا است و چندین شبکه فضای خانوادگی را نشانه گرفته است.

رشد آمار طلاق با جرایم سایبری رابطه دارد

به گفته حجت الاسلام جعفری، رشد آمار طلاق رابطه مستقیم با جرایم سایبری و شبکه های ماهواره ای دارد و بخشی از اهداف معاندین نظام در قالب شبکه های اجتماعی در حال انجام است.

دادستان مازندران گفت: شبکه هایی ایجاد شده که ساخت بمب و شکاف های اجتماعی را آموزش می دهند و بصورت خاموش نظام خانوادگی را نشانه گرفته اند.

حسن زاد کارشناس فضای مجازی سپاه کربلای استان مازندران نیز به اجرای طرح عنکبوت در فضای مجازی از سوی سپاه اشاره کرد و گفت: سپاه هرجا که احساس کرده ارزشهای انقلاب مورد هدف قرار گرفته است، وارد عمل می شود.

وی با بیان اینکه هدف دشمن استحاله فرهنگی انقلاب است به پروژه عنکبوت اشاره کرد و گفت: انهدام شبکه های مروج فساد و فحشا از اهداف اصلی است که مقابله با پدیده ابزاری از زن مسلمان و قبح شکنی از جمله رویکردهاست.

حسن زاده بیان داشت: برخورد مستمر با اقدامات مجرمانه در فضای مجازی سبب بار روانی و مثبت به جامعه می شود و هدف در این پروژه بازداشت و زندانی کردن افراد نیست و ارشاد و احضار متهمان، غیرفعال کردن صفحات جرم از اقدامات است.

وی با بیان اینکه فضا را برای مجرمان در فضای سایبری ناامن هستیم گفت: باید در زمینه تربیت و آموزش اقدام جدی شود و این امر نیازمند تعامل بین دستگاههای مرتبط است.

حسن زاده با تاکید بر نظارت بیشتر خانواده در استفاده فرزندان از فضای مجازی افزود: والدین باید از ابزار غیرفنی مانند هدایت فکر بهره برند و استفاده از تکنولوژیها را نباید محدود کرد ولی باید از نرم افزارهایی استفاده کرد که امنیت ما را به خطر نیندازد.