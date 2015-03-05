کشاورزی در جنوب البرز به صرفه نیست/ پیشنهاد زراعت چوب

حسین میررجبی در گفتگو با مهر، با اشاره به اینکه در طول 30 سال اخیر 500 هکتار جنگل دست کاشت در البرز اضافه شد که نیازمند توسعه است، افزود: 900 هکتار از این سطح در چهار سال اخیر بوده و عمده آن در سال 93 کاشته شده زیرا در سال های گذشته اعتبارات خوبی برای توسعه جنگلها و فعالیت های آبخیزداری اختصاص داده نشده بود.

به گفته وی در قالب دو پروژه تحت عنوان تثبیت حاکمیت و مالکیت دولت بر عرصه منابع طبیعی دامنه جنوبی البرز و پروژه توسعه جنگل کاری به اجرا درآمده است.

میررجبی پروژه جنگلکاری دامنه جنوبی البرز در منطقه شلمزار از توابع شهرستان ساوجبلاغ در محدوده ای 54 هکتاری و جنگلکاری در محور کرج – چالوس در بخش آسارا را از جمله این پروژه ها نام برد.

جذب بهتر آب با خاک مرتعی و جنگلی

این مسئول توسعه طرح های جنگلکاری را از دو جنبه جذب آلاینده ها و تولید اکسیژن مورد بررسی قرار داد و اظهار داشت: خاک پس از اصلاح کمک قابل توجهی به تولید آب می کند . خاک مرتعی و جنگلی آب را جذب می کند و این امر موجب تغذیه سفره های آب زیرزمینی شده و در ذخیره سازی آب تاثیر گذار است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز با اشاره به مواجه البرز با بحران خشکسالی و کم آبی، کشاورزی در جنوب استان را فاقد توجیه اقتصادی خواند و تصریح کرد: به علت کم آبی، قسمت عمده اراضی کشاورزی جنوب استان از پساب فاضلاب تغذیه می شود که ممکن است نگرانی هایی را در میان مردم به وجود آورد.

وی افزود: باتوجه به کم آبی به سازمان جهاد کشاورزی استان پیشنهاد دادیم در اراضی جنوبی البرز به زراعت چوب بپردازیم. این پیشنهاد به استاندار نیز مطرح شده که از آن استقبال کرده است.



میررجبی زراعت چوب را از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه تر و به لحاظ زیست محیطی بادوام تر برشمرد و گفت: زراعت چوب هم پوشش مداوم تری برای جذب آلاینده ها است و هم به حفظ آب کمک می کند.