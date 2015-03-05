دستگیری سارق و مالخر ۱۵ فـقـره سرقت در شهرستان اهـر

سرهنگ رحیم محمدی در گـفـتگو با خـبرنگار مـهــر از دستگیری سارق ۱۵ فقره سرقت در اهر خبر داد و گفت: در پی خبر واصله مبنی بر سرقت نافرجام در یکی از محلات این شهرستان مراتب در دستور کار این فرماندهی قرار گرفت و مامورین پلیس آگاهی شهرستان پس از یکسری عملیات و هماهنگی های لازمه در نهایت فرد سارق به هویت (م – ح) ۲۳ ساکن اهر را دستگیر کرد.

وی ادامه داد: در این ماموریت از فرد سارق سه فقره کلید خودرو کشف شد که برابر اعلام فرد مذکور با استفاده از کلیدها در دو سال گذشته از داخل خودروهای بی صاحب و خودروهایی که در اماکن و معابر خلوت پارک شده بود، ۱۵ فقره سرقت اقلامی چون باطری خودرو، ظبط صوت، پول نقد و اسناد بهادار را انجام داده است.

فرمانده انتظامی شهرستان اهر همچنین اظهار داشت: فرد متهم با همکاری یک مالخر بنام «ا – ع» اقلام سرقتی را بفروش می رساند که فرد مذکور نیز شناسایی و دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذیربط معرفی شده اند.

محمدی با تاکید بر اینکه برای رفع معضلات اجتماعی باید فرهنگ سازی کنیم، گفت: از مردم تقاضا داریم ضمن توجه کافی به مسئله و توجیه خانواده ها از پارک کردن وسایل نقلیه در اماکن و محله های خلوت و گذاشتن خودرو بصورت بلاصاحب در زمان های طولانی و بدون داشتن تجهیزات ایمنی و ضد سرقت و نیز گذاشتن اشیای قیمتی و مدارک در داخل خودرو جدا خودداری کرده و در صورت مشاهده موارد مشکوک با استفاده از تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.