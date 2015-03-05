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۱۴ اسفند ۱۳۹۳، ۱۰:۱۶

محمدی به مهر خبر داد:

دستگیری سارق و مالخر ۱۵ فـقـره سرقت در شهرستان اهـر

دستگیری سارق و مالخر ۱۵ فـقـره سرقت در شهرستان اهـر

اهر - فرمانده انـتـظامی شهرستان اهـر از دستگیری سارق پانزده فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ رحیم محمدی در گـفـتگو با خـبرنگار مـهــر از دستگیری سارق ۱۵ فقره سرقت در اهر خبر داد و گفت: در پی خبر واصله مبنی بر سرقت نافرجام در یکی از محلات این شهرستان مراتب در دستور کار این فرماندهی قرار گرفت و مامورین پلیس آگاهی شهرستان پس از یکسری عملیات و هماهنگی های لازمه در نهایت فرد سارق به هویت (م – ح) ۲۳ ساکن اهر را دستگیر کرد.

وی ادامه داد: در این ماموریت از فرد سارق سه فقره کلید خودرو کشف شد که برابر اعلام فرد مذکور با استفاده از کلیدها در دو سال گذشته از داخل خودروهای بی صاحب و خودروهایی که در اماکن و معابر خلوت پارک شده بود، ۱۵ فقره سرقت اقلامی چون باطری خودرو، ظبط صوت، پول نقد و اسناد بهادار را انجام داده است.

فرمانده انتظامی شهرستان اهر همچنین اظهار داشت: فرد متهم با همکاری یک مالخر بنام «ا – ع» اقلام سرقتی را بفروش می رساند که فرد مذکور نیز شناسایی و دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذیربط معرفی شده اند.

محمدی با تاکید بر اینکه برای رفع معضلات اجتماعی باید فرهنگ سازی کنیم، گفت: از مردم تقاضا داریم ضمن توجه کافی به مسئله و توجیه خانواده ها از پارک کردن وسایل نقلیه در اماکن و محله های خلوت و گذاشتن خودرو بصورت بلاصاحب در زمان های طولانی و بدون داشتن تجهیزات ایمنی و ضد سرقت و نیز گذاشتن اشیای قیمتی و مدارک در داخل خودرو جدا خودداری کرده و در صورت مشاهده موارد مشکوک با استفاده از تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 2512038

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