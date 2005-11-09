دانشگاه آزاد با نيمي از سرانه دانشجويان دولتي به بالاترين شاخص هاي علمي دست مي يابد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر" دكتر نورا در پنجاه و دومين اجلاس شوراي مركزي دانشگاه آزاد اسلامي با بيان اين مطلب افزود: با توجه به شاخص ها و استانداردهاي آموزش عالي شهريه دانشجويان پاسگخوي نيازها و هزينه هاي دانشگاه نيست.

وي در خصوص آيين‌ نامه نقل و انتقال دانشگاه ها تاكيد كرد: اين آيين نامه با عدالت اجتماعي در جامعه سازگار نيست و تنها توقع ‌ نامه توقع دانشجويان و اوليا آن ها را بالا برده است.

رييس منطقه يك دانشگاه آزاد تصريح كرد: گزينش صحيح در آزمون تنها راه جايگزين قانون نقل و انتقال خواهد بود.