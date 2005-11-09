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۱۸ آبان ۱۳۸۴، ۱۳:۳۵

رئيس منطقه يك دانشگاه آزاد اسلامي:

دانشگاه آزاد با نيمي از سرانه دانشجويان دولتي به بالاترين شاخص هاي علمي دست مي يابد

رييس منطقه يك دانشگاه آزاد اسلامي اظهار داشت: اگر 50 درصد سرانه دانشجويان دانشگاه هاي دولتي را به عنوان شهريه از دانشجويان دانشگاه آزاد اخذ كنيم مي توانيم تمامي شاخص هاي علمي و آموزش عالي را ارتقاء دهيم.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر" دكتر نورا در پنجاه و دومين اجلاس شوراي مركزي دانشگاه آزاد اسلامي با بيان اين مطلب افزود: با توجه به شاخص ها و استانداردهاي آموزش عالي شهريه دانشجويان پاسگخوي نيازها و هزينه هاي دانشگاه نيست.

وي در خصوص آيين‌ نامه نقل و انتقال دانشگاه ها تاكيد كرد: اين آيين نامه با عدالت اجتماعي در جامعه سازگار نيست و تنها توقع ‌ نامه توقع دانشجويان و اوليا آن ها را بالا برده است.

رييس منطقه يك دانشگاه آزاد تصريح كرد: گزينش صحيح در آزمون تنها راه جايگزين قانون نقل و انتقال خواهد بود.

کد مطلب 251208

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