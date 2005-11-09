داستين هافمن با " سگ را بجنبان " به شبكه يك مي آيد

به گزارش خبرنگار تلويزيون "مهر"، فيلم سينمايي " سگ را بجنبان " در سال 1997 به كارگرداني بري لوينسن ساخته شده است. فيلمنامه اين فيلم توسط هيلاري هنكين بر اساس كتابي از لري بينهارت نوشته شده است.

زمان اصلي اين فيلم 97 دقيقه است. در اين فيلم داستين هافمن، رابرت دنيرو، آن هيچ و دنيس ليري به ايفاي نقش پرداخته اند.

داستان اين فيلم درباره رييس جمهوري است كه چند روز پيش از انتخابات رياست جمهوري در وضعيتي شرم آور به دام مي افتد و اميد چنداني به انتخاب دوباره ندارد. يكي از مشاوران رييس جمهور با يك تهيه كننده سرشناس هاليوودي تماس مي گيرد تا او جنگي در آلباني راه بيندازد و رييس جمهور با عملي قهرمانانه همه چيز را از طريق رسانه ها به نفع خود تمام كند.

فيلم سينمايي " سگ را بجنبان " 20 آبان ماه از شبكه يك سيما پخش مي شود.