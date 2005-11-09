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۱۸ آبان ۱۳۸۴، ۱۷:۲۴

دوخبر از ورزش مدارس كشور

دانش آموزان واليباليست اردوي آمادگي برپا كردند

نخستين مرحله اردوي تداركاتي تيم منتخب واليبال دانش آموزان كشورمان اعزامي به مسابقات واليبال قهرماني دانش آموزان جهان ازيكشنبه 15 آبان درمجموعه ورزشي شهيد چمران حكيميه تهران تشكيل شد.

به گزارش خبرگزاري " مهر" دراين اردوي 7 روزه،60 واليباليست برگزيده از سراسركشور حضوردارند كه تمرينات اختصاصي ومهارتهاي آمادگي جسماني را مرورمي كنند.

تيم واليبال دانش آموزان كشورمان 17 ارديبهشت ماه سال آتي دركرواسي، دومين حضورخود درمسابقات جهاني را تجربه خواهد كرد. ضمن اينكه درسال 83 واليباليستهاي دانش آموز كشورمان دربين 24 تيم درقبرس مقام ارزشمند چهارمي جهان را كسب كرده بودند.

* دانش آموزان هندباليست در راه مسابقات جهاني
نخستين اردوي تداركاتي تيم هندبال منتخب دانش آموزان كشورمان، اعزامي به مسابقات جهاني از15 آبانماه جاري درمجموعه ورزشي شهيد چمران حكيميه تهران آغازشد.
در اين اردوي 7 روزه 67 هندباليست برگزيده ازسراسركشور تحت نظرمربيان خود گام اوليه جهت تشكيل تيمي منسجم جهت حضور درمسابقات جهاني را برمي دارند.

شايان ذكر است تيم هندبال دانش آموزان كشورمان در سال 81 درمسابقات قهرماني دانش آموزان جهان دريونان در بين 20 تيم مقام شش جهان را كسب كرد و دوسال بعد اين تيم بين 24 تيم در مجارستان مقام هجدهم جهان را بدست آورد. مسابقات هندبال قهرماني دانش آموزان جهان 4 فروردين ماه سال آتي درفرانسه برگزارخواهد شد.

کد مطلب 251215

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