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۱۴ اسفند ۱۳۹۳، ۱۳:۰۵

مستفید:

ایجاد اشتغال بهترین راهکار برای مبارزه با مواد مخدر است

ایجاد اشتغال بهترین راهکار برای مبارزه با مواد مخدر است

تبریز - فرماندار هشترود گفت: ایجاد اشتغال بهترین ابزار برای مبارزه با مواد مخدر است و باید زمینه سرمایه گذاری برای ایجاد اشتغال در تمامی نقاط شهرستان ایجاد شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن مستفید پیش از ظهر پنجشنبه در همایش کاهش آسیب های اجتماعی با محوریت مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: اشتغال مهمترین ابزار مبارزه جوانان با مواد مخدر بوده و برای برچیدن نقشه شوم غرب و دشمنان که همان اعتیاد جوانان است، ایجاد مراکز اشتغال و درآمد برای جوانان ضروری است.

وی با بیان اینکه بیکاری موجب گرایش به مصرف مواد مخدر می شود، افزود: مسئولان این شهرستان به منظور ایجاد زمینه های اشتغال برای جوانان آماده همکاری کامل با سرمایه گذاران هستند.

مستفید با اشاره به ضرورت ایجاد مراکز اشتغال در شهرستان گفت: مشکل بیکاری به دغدغه بزرگی در جامعه تبدیل شده و به همین دلیل همکاری برای ایجاد مراکز اشتغال ضروری است و نباید از این امر غافل بود.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی نیز در این همایش اظهار داشت: ۵۵ درصد از طلاق ها، ۶۵ درصد از زندانیان، ۳۰ درصد از کودک آزاری، ۸۰ درصد از بزهکاری ها، پایبند نبودن به ارزش های انسانی، گسترش جرم و جنایت و نشر بیماری های خطرناک مانند هپاتیت و ایدز همگی از مصرف مواد مخدر سنتی و صنعتی روی می دهد.

محمدعلی نصرتی ادامه داد: سن اعتیاد روز به روز کمتر و آمار زنان معتاد هر روز بیشتر می شود.

وی با بیان این که اکنون نظام برآمده از انقلاب اسلامی الگویی برای سایر ملل شده، اظهار کرد: دشمنان با برنامه ریزی دقیق خود به دنبال بی هویتی و بی غیرت کردن ملت ایران با هجمه های فرهنگی هستند.

نصرتی اتکای ملت ایران به عوامل معنوی مانند تشیع و علما را موجب خوف دشمنان دانست و ادامه داد: علما، روسای هیات ها و مداحان عامل تاثیرگذاری در جامعه هستند و به ریشه کنی مواد مخدر و مفاسد اجتماعی در جامعه کمک می کنند.

کد مطلب 2512156

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