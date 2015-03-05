چهار کتاب در موضوع اقتصاد مقاومتی رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در همایش اقتصاد مقاومتی از منظر دین که قبل از ظهر پنج‌شنبه با مشارکت شهرداری قم و دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سالن همایش‌های شهرداری قم برگزار شد، از چهار کتاب جدید در این حوزه رونمایی شد.

حجت‌الاسلام حجت‌الله نیکی ملکی، دبیر این همایش در ابتدای جلسه در توضیح این مطلب اظهار داشت: در ۳۰ بهمن سال ۹۲ مقام معظم رهبری سیاست‌های اقتصادی مقاومتی را ابلاغ کردند.

وی ادامه داد: بند ۲۱ این سیاست‌ها تأکید داشت که این موضوع باید میان مردم ترویج و تبیین شود که در این راستا دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام کار خود را در این حوزه آغاز کرد.

دبیر همایش اقتصاد مقاومتی از منظر دین با اشاره به برگزاری یک نشست مقدماتی در این راستا از سوی شهرداری قم ابراز داشت: خروجی بحث‌هایی که در آن جلسه مطرح شد، عناوین این همایش شد.

وی با اشاره به همراهی مجموعه‌هایی مانند استانداری، دانشگاه تربیت مدرس، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم و... برای برگزاری این همایش ادامه داد: شهرداری قم هم همراهی بسیار خوبی در برگزاری این همایش داشت.

حجت الاسلام نیکی ملکی با اشاره به تدوین چند کتاب درباره موضوع این همایش در این مدت ابراز داشت: تلاش کردیم این کتاب‌ها که امروز رونمایی می‌شود به ارائه راهکارهای عملی در این حوزه بپردازد.

به گفته دبیر همایش اقتصاد مقاومتی از منظر دین بیش از هزار صفحه مطلب در این حوزه در قالب این کتاب‌ها تدوین شده است.

درآمدی بر نظریه اسلامی پیشرفت اقتصادی انتخابات از نظر اسلام و هویت ملی چکیده مقالات همایش اقتصاد مقاومتی از منظر دین و فقه حکومتی عناوین کتبی است که در این همایش رونمایی شد.