آیت الله نوری همدانی در حمایت از ولایت سینه خود را سپر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حجت الله اسماعیلی پیش از ظهر پنجشنبه در اجتماع پرشور مردم این شهرستان برای دیدار با آیت الله حسین نوری همدانی اظهار داشت: حضور آیت الله نوری همدانی باعث خرسندی و شادی مردم منطقه شده است.

امام جمعه قرچک افزود: این مرجع عالیقدر جهان تشیع پس از حضور در شهرستان های ورامین و پاکدشت، امروز میهمان مردم ولایتمدار قرچک هستند، مردمی که همواره در دفاع از ارزش ها و آرمان های اسلامی پیشگام بوده اند.

غیرت دینی و انقلابی در شناسنامه مردم قرچک وجود دارد

وی ادامه داد: شهرستان قرچک با جمعیتی بالغ بر ۳۰۰هزار نفر بارها در مقاطع و شرائط مختلف و گوناگون تبعیت خود را از ولایت نشان داده است و این شهرستان علیرغم جوانی شهرت دینی و انقلابی را در کارنامه خود به همراه دارد.

اسماعیلی اضافه کرد: شهرستان قرچک جوانترین شهرستان کشور و استان تهران محسوب می شود اما در سال ۸۸ مردم این خطه در دفاع از رهبری و انقلاب اسلامی حماسه آفریدند به طوری که مردم غیور و بصیر این شهرستان در ایام فتنه ۸۸ کفن پوش به سوی بیت رهبری حرکت کرده و با قدرت از حریم ولایت دفاع می‌کردند و در این راه چندین جانباز تقدیم انقلاب کردند

تقدیم ۳۵۰ شهید در دوران دفاع مقدس در قرچک

این مسئول با اشاره به تقدیم بیش از ۳۵۰ شهید در دوران دفاع مقدس توسط مردم قرچک برای دفاع از انقلاب اسلامی گفت: قرچک در زمان دفاع مقدس هشتاد هزار نفر جمعیت داشت اما مردم این خطه با لبیک گفتن به فرمان رهبری، بیش از ۳۵۰ شهید و ۷۵۰ جانباز را تقدیم نظام اسلامی کردند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به حادثه ۱۵ خرداد سال ۴۲ اشاره کرد و بیان داشت: امروز محل پل باقرآباد در شهرستان قرچک یادآور مبارزه مردم منطقه با رژیم شاهنشاهی است که خون مطهر شهدای این خطه در این نقطه بر زمین ریخته شد.

آیت الله نوری همدانی بارها قلب رهبر معظم انقلاب را مسرور کردند

اسماعیلی با گرامیداشت یاد و خاطره سرداران شهید شهرستان قرچک ادامه داد: شهرستان قرچک سرداران شهیدی نظیر شهید منصور ستاری، شهید ایرلو، ملاآقایی و داورزنی را تقدیم نظام اسلامی کرده است و به این موضوع افتخار می کند.

رییس شورای فرهنگ عمومی شهرستان قرچک در ادامه با تجلیل از آیت الله نوری همدانی اظهار داشت: مواضع آیت الله نوری همدانی در برهه های مختلف انقلاب که سریع و به موقع بود از سوی مردم فراموش نمی شود زیرا این مرجع عالیقدر بارها قلب امام راحل و رهبر معظم انقلاب را مسرور کردند و در دوران فتنه و زمان غبارآلود در حمایت از ولایت سینه سپر کرده است.

در جریان سومین روز از سفر آیت الله نوری همدانی به جنوبشرق استان تهران، این مرجع عالیقدر به شهرستان قرچک سفر کرده و مورد استقبال، علما و روحانیون، مسئولان و مدیران اجرایی، خانواده معظم شهدا و ایثارگران و مردم شهید پرور و ولایتمدار این خطه قرار گرفت.