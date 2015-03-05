هیچ قانونی گره از کار فعالان اقتصادی باز نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود گلشیرازی صبح امروز در جمع اعضا و فعالان نساجی استان اصفهان اظهار داشت: در شهریورماه امسال حکمی مبنی بر خروج بانک ها از حالت بنگاه داری صادر شد و بدنبال آن مجلس نیز با لایحه حمایتی از این حکم حمایت کرد اما هیچ یک از این اقدامات گره ای از کار اقتصادانان باز نکرد.

وی بیان داشت: امروز صنعتگران نساجی به دلیل مالیات گزاف و بنگاه داری بانک ها تحت فشار هستند که در همین راستا جلسات متعددی برگزار شد که امید است در آینده نزدیک مصوبات این جلسات به نتیجه برسد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان اصفهان با اظهار اینکه صنعت نساجی اصفهان یکی از قدرتمندترین و قدیمی ترین اصناف صنعتی در کشور است، اعلام کرد: رفع معضل اعضای این صنف که نزدیک به ۱۳۰ هزار عضو دارد و یکی از بزرگترین صنف ها است در بازار اقتصاد استان مثمر ثمر خواهد بود.

وی گفت: اقتصادی که امروز ۸۰ درصد در دست دولتی هاست و ۲۰ درصد در دست بخش خصوصی تا زمانیکه این هرم بر عکس نشود مشکلی حل نخواهد شد.