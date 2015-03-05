قزوین آمادگی اعزام دو تیم به لیگ برتر تکواندو دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبری صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های استان با اشاره به هدف اصلی هیات تکواندو در زمینه بازیکن سازی اظهار کرد: هیات تکواندو برای نخستین بار در سال ۹۰با بهره گیری از بازیکنان جوان وارد لیگ نقش جهان شد و توانست ضمن کسب سهمیه لیگ برتر، به مقام دوم لیگ نیز دست یابد.

وی افزود: در آن مقطع زمانی با هدف استفاده از پتانسیل های موجود تصمیم به حفظ تیم در لیگ نقش جهان و استفاده از بازیکنان جوان تر گرفتیم تا بازیکنان برتر امکان حضور در تیم های مطرح لیگ برتر و کسب تجربه بیشتر را داشته باشند.

وی گفت: در همین راستا در سال ۹۱ با استفاده از بازیکنان جوان و کم تجربه موفق به کسب مقام پنجم و در سال ۹۲موفق به کسب مقام سوم شدیم.

اکبری بیان کرد: در سال جاری تکواندو کاران مطرح استان از قبیل امیرحسین محمد خانلو، حامد و محمد اصلانی، پدرام حسن پور، حسین گیلک، عرفان حیدری در لیگ برتر تکواندو در تیم های صاحب نام جذب شده اند و پروسه بازیکن سازی استان ادامه یافته است.

سرمربی تیم تکواندوی استان گفت: استان قزوین آمادگی و ظرفیت اعزام دو تیم به رقابت های لیگ برتر تکواندو را دارد چرا که استعدادهای زیادی در این استان حضور دارند.

وی گفت: در سال جاری تیم تکواندوی استان قزوین از بازیکن های کاملا جوانی تشکیل شده است که هر هفته روند رو به رشدی در مسابقات از خود نشان می دهند، به طوری که در هفته های اخیر این جوانان خوش آتیه، تیم رده دوم جدول و دیگر تیم های قدرتمند لیگ را با شکست بدرقه کردند و توانستند با جبران شکست های دور رفت، تیم قزوین را تا رده ششم بالا ببرند.