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۱۴ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۳۱

در حاشیه کاشت درخت مقابل سازمان لیگ؛

قلعه‌نویی: معلم‌های مدارس، نهال‌ها فوتبال را پرورش می‌دهند

قلعه‌نویی: معلم‌های مدارس، نهال‌ها فوتبال را پرورش می‌دهند

سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران معتقد است معلم‌های مدارس و آموزشگاه‌ها نهال‌های فوتبال را پروش می‌دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه روز درختکاری، با همت مسئولان سازمان لیگ و در حضور مهدی تاج رئیس سازمان لیگ و امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم فوتبال استقلال، چند اصله نهال مقابل سازمان لیگ کاشته شد.

در این مراسم مهدی تاج گفت: کارهایی که درست است را باید انجام داد، خصوصا کاشت درخت زیرا این کارها برای فردای کشور مفید و موثر است. ضمن اینکه این درخت‌ها را به نام شهدا می‌کاریم که ارزش این کار را بیشتر خواهد بود.

کاشت درخت مقابل سازمان لیگ

امیر قلعه‌نویی هم در این خصوص اظهار کرد: در گذشته نهال‌های فوتبال ابتدا در کوچه‌ها و با توپ پلاستیکی، سپس زمین‌های خاکی و بعد با برنامه‌ریزی آموزشگاه‌ها پرورش پیدا می‌کردند که متاسفانه امروز این مسائل در ایران فراموش شده است. البته آموزشگاه‌ها در همه رشته‌ها فعالیت می‌کردند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران اضافه کرد: مربیان زمین‌ها خاکی، مدرسان مدارس فوتبال و معلم‌ها و مربیان مدارس و آموزشگاه‌ها نهال‌های فوتبال را پروش می‌دهند.

کد مطلب 2512215

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