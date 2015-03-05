کشور باید به نرخ رشد اقتصادی ۱۲ درصد برسد

به گزارش خبرنگار مهر، علی آقامحمدی قبل از ظهر پنج شنبه در همایش "اقتصاد مقاومتی از منظر دین" که با حضور دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیت الله فاضل لنکرانی، رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) در سالن همایش‌های شهرداری قم برگزار شد، با اشاره به اینکه می‌توان اقتصاد مقاومتی را در قالب تکالیف دینی تعریف کرد، اظهار داشت: یکی از این تکالیف کرامت و عزتی است که مؤمنین باید داشته باشند و تسلط دیگران را نباید بپذیرند.

وی ادامه داد: عدالت اجتماعی دیگر تکلیف دینی است که به اقتصاد مقاومتی مربوط شده و تفاوت اساسی میان حکومت دینی و غیر دینی را تشکیل می‌دهد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به مولفه‌های اقتصادی اضافه کرد: در رتبه بندی کشورهای پیشرو در غرب آسیا ایران رتبه نخست را دارد که مولفه‌های مختلف در این زمینه در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: با توجه به سرمایه‌گذاری‌هایی که تا امروز شده ظرفیت‌های بسیار خوبی بویژه در بخش نیروی انسانی در کشور ایجاد شده و نیاز به اقدام عملی وجود دارد تا به طور کامل این ظرفیت‌ها به نقد تبدیل شود.

وی افزود: بر اساس تمام پیش بینی‌ها جنوب آسیا در ۱۵ سال آینده جزو ناامن‌ترین مناطق جهان خواهد بود در نتیجه مدیریت این منطقه بسیار مهم است.

عقب‌ماندگی نرخ رشد اقتصادی

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به نقطه ضعف‌های اقتصادی کشور ابراز داشت: ما بنا گذاشتیم که نرخ رشد اقتصادی هشت درصد داشته باشیم تا بتوانیم منطقه را به صورت شایسته اداره کنیم درحالی که نرخ رشد ۴۰ سال گذشته ما ۴ و هشت دهم درصد بوده است.

وی گفت: اگر این روند اقتصادی ادامه پیدا کند ۶۰ درصد از اهداف اقتصادی چشم انداز محقق نخواهد شد. اگر بخواهیم عقب‌ماندگی‌ها جبران شود نرخ رشد باید به ۱۲ درصد برود.

آقامحمدی با اشاره به اینکه در کشور ما ۷۰ نوع ذخیره معنوی، زیرساخت‌های گسترده و نیروی انسانی باارزش وجود دارد ادامه داد: اگر از الگوی اقتصاد مقاومتی پیروی کنیم می‌توانیم جنگ اقتصادی را عقب زده و بحران‌های اقتصادی را پشت سر بگذاریم.

وی تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های اقتصاد مقاومتی برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز را هدف بزرگ کشور دانست و گفت: بر این اساس اقتصاد مقاومتی، مقاوم سازی اقتصاد کشور برای عبور از مخاطرات و رسیدن به چشم انداز است.

نیاز به اقتصاد دانش بنیان

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به الزامات تحقق رشد اقتصادی افزود: یک سری از رویکردها باید تغییر کند که یکی این است که ما در اقتصاد دانش بنیان باشیم. اساس اختلاف هسته‌ای ما با غرب هم همین است که آنها نمی‌خواهند ما دانش بنیان شویم.

وی مولفه دیگر را برون گرا بودن دانست و اضافه کرد: ما باید نگاه به کل جهان داشته باشیم و آحاد مردم را در این امر مشارکت دهیم. انتظار جمهوری اسلامی از مردم این است که هر کس به نسبت وضع فعلی حداقل هشت درصد وضعیت اقتصادی‌اش بهتر شود.