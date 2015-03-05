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۱۴ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۰۴

زاهدی:

مردم کردستان همواره در کارهای خیریه پیشگام بوده اند

مردم کردستان همواره در کارهای خیریه پیشگام بوده اند

سنندج – استاندار کردستان گفت: مردم استان کردستان همواره در کارهای خیر و عام المنفعه و کمک به مستمندان پیشگام بوده اند.

به گزارش خبرنگار، عبدالمحمد زاهدی ظهر پنجشنبه با حضور در پایگاه جمع آوری کمک های مردمی جشن نیکوکاری در میدان آزادی سنندج اظهار داشت: دستگیری از نیازمندان امری خداپسندانه است و تمامی مسئولان و افرادی که توانایی مالی دارند باید در این حوزه ورود پیدا کنند.

وی افزود: سنت حسنه کمک به همنوع و تلاش برای رفع نیاز محرومان و مستمندان جامعه یکی از تاکیدات خداوند متعال است و مردم با الگو گیری از پیامبران و امامان باید تلاش کنند تا جامعه ای بدونه نیازمند داشته باشیم.

استاندار کردستان بیان کرد: این جشن اسفند هر ساله در سطح کشور برگزار می شود و با جمع آوری کمک های نقدی و جنسی، مردم به کمک کسانی می شتابند که نمی توانند در ایام عید امکانات لازم را برای جشن نوروز فراهم کنند.

زاهدی یادآور شد: کمک های مردمی جشن نیکوکاری امسال در هزار و 800 پایگاه در سطح مدارس، میادین سطح شهر و پایگاه های بسیج جمع آوری می شود و انتظار می رود مردم همچون گذشته حضور چشم گیری داشته باشند.

وی در پایان با اشاره به حضور خوب مردم کردستان در فعالیت های خیریه عنوان کرد: انتظار می رود مردم استان کردستان این بار نیز همچون گذشته در این شور نیکوکاری حضور به هم رسانند.

گفتنی است استاندار کردستان در این آیین 30 میلیون ریال به جشن نیکوکاری کمک کرد.

کد مطلب 2512248

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