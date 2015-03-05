به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله ناصر مکارم شیرازی در پیامی به همایش اقتصاد مقاومتی از منظر دین که قبل از ظهر پنج‌شنبه در سالن همایش‌های شهرداری قم برگزار شد، تأکید کرد: در تاریخ زندگی همه انسان‌ها روزهایی پیش می‌آید که باید با قوت و قدرت تمام و با فداکاری و مقاومت در برابر دشمنان بایستیم و به آنها نه بگوییم تا بتوانیم عزت، شرف و افتخارات و استقلال خود را حفظ کنیم.

وی در ادامه افزود: اکنون یکی از آن زمان هاست که دشمنان کینه توز از تشکیل حکومت اسلامی با شعار نه شرقی نه غربی و هیهات منه الذله سخت عصبانی بوده و تصور می کنند می توانند با تحریم های خود ملت ما را به زانو درآورند، در حالی که کور خوانده و اشتباه کرده اند.

استاد برجسته حوزه در ادامه اظهار داشت: اکنون لازم است با بررسی ابعاد اقتصاد مقاومتی که ابتکار آن بوسیله رهبر انقلاب صورت گرفت، مشت محکمی به دهان دشمنان کینه توز بزنیم و برای همیشه او را مأیوس کنیم.

وی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی درست شبیه چیزی است که در عصر ظهور اسلام و درخشش انوار قرآن در عصر حضرت رسول الله(ص) واقع شد و دشمنان و منافقان گفتند که اصحاب رسول خدا را تحریم کنید و کمک های مالی به آن ها نکنید تا از گرد او پراکنده شوند.

آیت الله مکارم در پایان پیام خود اظهار داشت: در کشوری زندگی می‌کنیم که خدای متعال خزانه آن را در اختیار ما گذاشته است و با مردم پر استعداد هرگاه این منابع را به خوبی مدیریت کرده و برنامه ریزی دقیقی بوسیله مغزهای متفکر اقتصادی تنظیم و به قناعت در مصرف روی آوریم، به یقین توطئه‌های دشمن در هم کوبیده خواهد شد.