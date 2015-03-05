جشنهای اسلامی و ملی باید به بهترین نحو برگزار شوند

یه گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی اشجری در نشست هماهنگی گرامیداشت یوم الله ۱۲ فروردین که صبح پنج شنبه برگزار شد اظهار داشت: در روز ۱۲ فروردین مردم به جمهوری اسلامی رای دادند و با حضورشان پای صندوق های رای این پیام را به گوش جهانیان رساندند که نظام اسلامی قادر است حکومتی با اقتدا به آیین نبوی تاسیس کند.

وی ادامه داد: این روز به همه ثابت کرد که اسلام قادر است به بهترین نحو جوابگوی نیازهای بشری باشد.

اشجری با اشاره به اینکه شاکله انقلاب اسلامی مردمی است بیان کرد: در انقلاب اسلامی مردم تمامی مسئولان و حتی رهبر را به طور مستقیم یا غیر مستقیم انتخاب می کنند که این امر در هیچ انقلابی دیده نمی شود.

وی افزود: امام خمینی(ره) بعد از رفراندوم جمهوری اسلامی پیامی در تلویزیون دادند و فرمودند ۱۲ فروردین روز پایان عمر نظام شاهنشاهی بود که امیدوارم همه ساله به عنوان عید ملت ایران باشد. بر همین اساس امسال نیز همچون سالهای پیش عید ۱۲ فروردین را به بهترین نحو و هرچه باشکوه تر برگزار خواهیم کرد.

اشجری با اعلام برنامه های ۱۲ فروردین سال ۹۴ گفت: در غروب روز سه شنبه ۱۱ فروردین ماه ۹۴ مراسمی در مسجد میرزا کوچک خان سلیمان داراب به همت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان گیلان برگزار می شود.

وی اضافه کرد: همچنین برای بزرگداشت یوم الله ۱۲ فروردین، مراسم دیگری در همین روز در حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) برگزار خواهد شد.

این مسئول اشاره کرد: در کنار این مراسم برنامه هایی چون نورافشانی در شب ۱۲ فروردین ماه و اجرای برنامه های فرهنگی شاد و مفرح در سراسر استان گیلان برگزار خواهد شد.